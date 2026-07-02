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दिल्लीवासियों के लिए बड़ा अलर्ट: अनधिकृत कॉलोनी में हक चाहिए तो 31 अक्टूबर से पहले करें अप्लाई

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए संपत्ति के मालिकाना हक (Property Rights) लेने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की है. इस अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने पर संबंधित लाभ से वंचित होना पड़ सकता है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 2, 2026 12:35:36 PM IST

दिल्लीवासियों के लिए बड़ा अलर्ट अनधिकृत कॉलोनी में हक चाहिए तो 31 अक्टूबर से पहले करें अप्लाई
दिल्लीवासियों के लिए बड़ा अलर्ट अनधिकृत कॉलोनी में हक चाहिए तो 31 अक्टूबर से पहले करें अप्लाई


Delhi Unauthorised Colony News: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए संपत्ति के मालिकाना हक (Property Rights) लेने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की है. इस अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने पर संबंधित लाभ से वंचित होना पड़ सकता है. यह प्रक्रिया PM-UDAY (Pradhan Mantri Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana) के तहत संचालित की जा रही है.
PM-UDAY के तहत इन कॉलोनियों के लाखों निवासियों को अपनी जमीन या मकान का पक्का कानूनी हक मिल रहा है. इसके लिए सरकार ‘As-is Where-is’ (जैसी है, जहाँ है) नियम का इस्तेमाल कर रही है, ताकि प्रक्रिया सरल हो सके. 

संपत्ति हस्तांतरण विलेख अथवा प्राधिकार पर्ची

राजस्व विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अनधिकृत काॅलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति हस्तांतरण विलेख अथवा प्राधिकार पर्ची प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना होगा. सरकारी भूमि पर बने मकानों के लिए संपत्ति हस्तांतरण विलेख जारी किया जाता है, जबकि निजी भूमि पर विकसित अनधिकृत काॅलोनियों में स्थित मकानों के लिए प्राधिकार पर्ची दी जाती है.

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SWAGAM पोर्टल से कर सकते हैं आवेदन

दिल्ली सरकार द्वारा PM-UDAY योजना के तहत 1,511 अनधिकृत यानी अवैध कॉलोनियों को “As-is Where-is” जैसी है, जहां है आधार पर नियमित किया जा रहा है. इसके जरिए लगभग 45 लाख निवासियों को उनके घर का मालिकाना हक और पक्की रजिस्ट्री दी जा रही है. आवेदन की प्रक्रिया SWAGAM पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है. चलिए आपको बताते हैं मालिकाना हक और पक्की रजिस्ट्री के लिए कैसे आवेदन करें.

मालिकाना हक और पक्की रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रक्रिया

पोर्टल पर आवेदन- आर्किटेक्ट से प्लान प्राप्त करने के बाद, आपको PM-UDAY Portal पर जाना होगा. वहां आवेदन फॉर्म भरकर अपने दस्तावेज जैसे- संपत्ति के कागजात, बिजली का बिल, पहचान पत्र और आर्किटेक्ट का प्लान अपलोड करने होंगे.

प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री– आपके दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, नगर निगम द्वारा आपको नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. इसके आधार पर आप राजस्व विभाग के NGDRS Portal के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं.

Tags: delhi newsDelhi Unauthorised Colony NewsPM-UDAY
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