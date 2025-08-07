Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में हुआ बड़ा हादसा, उधमपुर की खाई में जा गिरी CRPF की गाड़ी, दो जवानों ने गवाई जान

Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल उधमपुर में CRPF की एक गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो जवान शहीद हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 12 जवान घायल हो गए हैं।

दो जवानों की गई जान

आपकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवानों को ले जा रहा एक वाहन बसंतगढ़ में खाई में जा गिरा, जिससे दो जवानों की जान चली गईहै। सिर्फ यही नहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान 12 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को कमांड अस्पताल भेज दिया गया है। वहीँ दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीँ इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है।

जानिए क्या बोले एडिशनल एसपी

इस घटना के बाद उधमपुर के एडिशनल एसपी संदीप भट ने जानकारी दी और बताया कि, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो जवान शहीद हो गए और 12 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है।