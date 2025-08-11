Mahua Moitra: फुल ऑन ड्रामा था विपक्ष का मार्च, बस में बैठी महुआ मोइत्रा ने आखिर किसे दिया ‘Flying Kiss’? Video से खुल गई सारी कलह

Mahua Moitra Flying Kiss Viral Video: आज विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सांसदों के मार्च को चुनाव आयोग तक जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद विपक्षी सांसद मार्च निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक बस में विपक्ष के कई सांसद नजर आ रहे हैं।

कौन-कौन सांसद हैं?

वायरल हो रहे इस वीडियो में मौजूद विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। जिसमें टीएमसी के राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा, अमेठी से कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी के करीबी सांसद किशोरी लाल शर्मा नजर आ रहे हैं। सभी सांसद नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं।

Ye kya ho raha hai? 😉 pic.twitter.com/bu5Yu2dBfq — Ankur Singh (@iAnkurSingh) August 11, 2025







महुआ मोइत्रा ने ये क्या किया?

इसी दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा किसी को बस के बाहर देखते हुए ‘फ्लाइंग किस’ देती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर विपक्षी सांसदों की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों से जुड़े इतने गंभीर मामले में विपक्षी सांसदों की गंभीरता को देखकर विपक्ष का असली चेहरा सामने आ रहा है।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

पुलिस द्वारा विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘हकीकत यह है कि वे बोल नहीं सकते। सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है। यह संविधान बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई एक व्यक्ति, एक वोट की है। हम एक साफ़-सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं।’

क्यों प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद?

मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर संग्राम जारी है। राहुल समेत तमाम विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर कई सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कल इसे लेकर एक अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत राहुल ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। साथ ही उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की है।