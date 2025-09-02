मां पर टिप्पणी को लेकर भावुक हुए PM मोदी, फिर ऐसा क्या हुआ कि भड़क उठीं Mahua Moitra, कह डाली बड़ी बात

Mahua Moitra: Mahua Moitra: बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दरम्यान मोदी की माँ को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिस पर उन्होंने मंगलवार (02 सितंबर, 2025) को पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत माता का अपमान करने वालों के लिए मेरी माँ को गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी के बाद इस बयान के बाद बीजेपी पर अक्सर हमलावर रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर निशाना साधा है।

पीएम मोदी के बयान पर महुआ मोइत्रा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर उल्टे पीएम मोदी को ही घेर लिया। महुआ ने पीएम मोदी के पुराने बयानों के लेकर उनसे सवाल पूछ डाले। महुआ ने यहाँ तक कहा डाला कि आज (पीएम मोदी) का ‘माइंड योर लैंग्वेज’ वाला भाषण थोड़ा अटपटा लगा।

महुआ ने क्या कहा?

From the Didi O Didi streetside hoot against @MamataOfficial to Jersey Cow & Congress ki Vidhwa against Sonia Gandhiji to 50 crore ki Gilfriend for @ShashiTharoor ‘s wife, Hon’ble @narendramodi has said it all. Today’s Mind Your Language speech from him is a bit rich! — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 2, 2025

मेरी माँ का क्या कसूर था? – पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा था कि अगर मेरी माँ का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, तो उनका क्या कसूर था। उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी महिलाओं से बदला लेना चाहती है क्योंकि बिहार में उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी।

राजघरानों के राजकुमार दर्द नहीं समझ सकते: मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘आप सभी जानते हैं कि मेरी माँ का शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले, 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, वह हम सबको छोड़कर चली गईं। मेरी वह माँ जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, जिसका शरीर भी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी उस माँ को राजद-कांग्रेस के मंच से गालियाँ दी गईं। यह बहुत दुखद, पीड़ादायक और पीड़ादायक है। राजघरानों के राजकुमार एक बेटे का दर्द नहीं समझ सकते। माँ का स्थान देवी के स्थान से भी ऊँचा होता है और उनका अपमान किया गया।’

