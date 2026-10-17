VIDEO: जिस कमरे में रखे थे शव, वहां डॉक्टर ने उठाया शराब-कबाब का लुत्फ; बाहर अपने की लाश के लिए तड़पा परिवार!

Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल यानी YCM हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर वैभव अविनाश म्हस्के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वह अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के अंदर बैठकर शराब की पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं. एक तरफ जहां पीड़ित परिवार अपने किसी अपने की डेड बॉडी और डेथ सर्टिफिकेट के लिए बाहर घंटों से बेहाल होकर इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह डॉक्टर अंदर शराब और कबाब का लुत्फ उठा रहा था.

इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डॉक्टर शवों को रिलीज करने के एवज में रिश्वत की मांग भी कर रहा था. जैसे ही यह शर्मनाक वाकया सामने आया और वीडियो वायरल हुआ, म्युनिसिपल कमिश्नर विजय सूर्यवंशी ने तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया और मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए.

पोस्टमार्टम रूम के अंदर शराब की पार्टी

यह पूरी घटना गुरुवार रात की है, जब एक स्थानीय नागरिक अस्पताल में अपने परिवार के सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट लेने पहुंचा था. जब उस शख्स ने पोस्टमार्टम रूम के अंदर झांककर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वैभव म्हस्के कमरे के अंदर आराम से शराब की बोतल और खाने-पीने के सामान के साथ पार्टी कर रहे थे. इस अमानवीय हरकत को देखकर बाहर खड़े परिवार वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि एक तरफ वे अपनों की मौत के गम में डूबे थे और दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी ही धुन में मग्न था.

वीडियो के बाहर आते ही मचा हड़कंप

इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो एडिशनल कमिश्नर कुलदीप जंगम ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और आरोपी डॉक्टर व अन्य स्टाफ को नोटिस भेजकर लिखित स्पष्टीकरण मांगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर ने अगले ही दिन डॉक्टर को सस्पेंड करने का ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया. एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि डॉक्टर का यह कृत्य महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स का खुला उल्लंघन है, और उनके खिलाफ 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करके सख्त डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जाएगी.

Pune Crime : मृत्यू दाखला घ्यायला आलेला व्यक्ती रात्रभर वेटिंगला, आतमध्ये जाताच संतापजनक प्रकार, पुण्यातील हॉस्पिटलममधील PM रुममध्ये दारूपार्टी https://t.co/IIzwLga1lV — Prashant Patil (@Prashant_P95) October 16, 2026

डॉक्टरों का सस्पेंशन, लगीं तमाम पाबंदियां

सस्पेंशन पीरियड के दौरान डॉक्टर वैभव म्हस्के पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं. नियमों के मुताबिक, वह बिना परमिशन के पिंपरी ऑफिस एरिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं. इसके अलावा, निलंबन की इस अवधि के दौरान वह कोई दूसरा जॉब या किसी भी तरह का प्रोफेशनल वर्क नहीं कर पाएंगे. इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे कुछ लोग अपनी कुर्सी और पद का गलत इस्तेमाल करके इंसानियत को शर्मसार करते हैं.

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