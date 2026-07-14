Maharashtra Murder: छोटे बच्चों के सामने ली मां की गई जान! कार में शव रखकर घूमता रहा पति, पुलिस स्टेशन पहुंचते ही किया बड़ा कबूलनामा

Maharashtra Washim Murder Case: महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. आरोप है कि एक व्यक्ति ने सफर के दौरान अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद कई घंटों तक शव को कार में ही रखकर घूमता रहा. आखिरकार वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा, पूरी घटना की जानकारी दी और सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी सलमान खान अपनी पत्नी हसीनबानो और तीन छोटे बच्चों के साथ नागपुर से मुंबई जा रहा था. सफर के दौरान समृद्धि एक्सप्रेसवे पर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पति ने पहले किसी भारी वस्तु से पत्नी पर हमला किया और बाद में उसका गला घोंट दिया. इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद शव को कार में रखकर घूमता रहा

वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस या किसी परिचित को सूचना देने के बजाय महिला के शव को कार में ही रखा और कई घंटों तक अलग-अलग स्थानों पर घूमता रहा. बाद में वो सीधे वाशिम जिले के करंजा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अधिकारियों को बताया कि उसकी कार में पत्नी का शव रखा है तथा उसने ही उसकी हत्या की है.

पुलिस ने कार से बरामद किया शव

आरोपी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार की तलाशी ली. जांच के दौरान महिला का शव बरामद हुआ, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो कथित तौर पर हत्या तक पहुंच गया. हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा.

आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया?