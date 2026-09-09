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Maharashtra: त्योहार सबको साथ… गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर क्यों मचा घमासान? VHP के फरमान पर अमृता फडणवीस ने क्या कहा

Maharashtra Garba Controversy: महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया इवेंट्स से मुसलमानों को दूर रखने की विश्व हिंदू परिषद (VHP) की अपील पर विवाद के बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने क्या कहा है? चलिए जानें.

By: Shristi S | Published: September 9, 2026 4:18:20 PM IST

VHP के फरमान पर अमृता फडणवीस ने क्या कहा?
VHP के फरमान पर अमृता फडणवीस ने क्या कहा?


Maharashtra VHP Garba Controversy: महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया इवेंट्स से मुसलमानों को दूर रखने की विश्व हिंदू परिषद (VHP) की अपील पर विवाद के बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा है कि त्योहार सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं और मुसलमानों के इनमें शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है. उनकी यह बात VHP के उस एलान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के दौरान पूरे राज्य में गरबा और डांडिया इवेंट्स में मुसलमानों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. 

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के मंत्री और BJP नेता नितेश राणे ने VHP की अपील का समर्थन करते हुए आरोप लगाया है कि ऐसे त्योहारों के दौरान लव जिहाद के मामले बढ़ जाते हैं.

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मामले पर श्रेयस तलपड़े और अमृता फडणवीस ने क्या कहा?

अमृता फडणवीस ने रिपोर्टर्स से कहा अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति भी वहां आता है और त्योहार का ठीक से मज़ा लेता है, तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता. एक्टर श्रेयस तलपड़े ने भी नवरात्रि के इवेंट्स में मुसलमानों को रोकने की मांग के खिलाफ बात की और कहा, हम इतने सालों से सभी त्योहारों का साथ में मज़ा ले रहे हैं… मैंने हमेशा हर त्योहार का पूरा मज़ा लिया है, और मैं ऐसा करता रहूंगा.

राणे ने VHP की मांग का समर्थन किया

राणे ने सोमवार को PTI वीडियोज़ को दिए एक खास इंटरव्यू में VHP के फैसले का समर्थन किया और कहा कि गरबा इवेंट्स में आने वालों को एंट्री देने से पहले पहचान वेरिफिकेशन करवाना चाहिए और हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए.

राणे ने कहा जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते उन्हें हिंदू धार्मिक इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. गरबा के लिए आने वालों को एंट्री देने से पहले अपनी पहचान दिखानी चाहिए और हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे त्योहारों के दौरान लव जिहाद के मामले बढ़ जाते हैं. ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल कुछ ग्रुप्स यह आरोप लगाने के लिए करते हैं कि मुस्लिम पुरुष दूसरे धर्मों की महिलाओं को इस्लाम में बदलने के मकसद से रिश्तों में फंसाने की साज़िश कर रहे हैं.

राणे ने यह भी कहा कि साउंड सिस्टम, जिन्हें आम तौर पर DJs कहा जाता है, के इस्तेमाल से जुड़े नियम धार्मिक जुलूसों पर एक जैसे लागू होने चाहिए. अगर गणेश उत्सव के दौरान DJs की इजाजत नहीं है, तो ईद के जुलूसों पर भी ऐसी ही रोक लगनी चाहिए.

VHP ने क्या कहा है?

VHP ने घोषणा की है कि पूरे महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया इवेंट्स में मुसलमानों को हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा. इसने ऑर्गनाइज़र्स के लिए हिस्सा लेने वालों की हिंदू पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं. इन उपायों में शामिल लोगों के आधार कार्ड चेक करना और उनके माथे पर तिलक लगाना शामिल है. VHP के स्पोक्सपर्सन और जॉइंट सेक्रेटरी श्रीराज नायर ने कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को गरबा और डांडिया इवेंट्स में हिस्सा लेने से रोकने का फ़ैसला किया है.

PTI के मुताबिक, नायर ने कहा, हमने नवरात्रि के दौरान गरबा-डांडिया डांस में मुसलमानों को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देने का फ़ैसला किया है. नवरात्रि सिर्फ़ गाने और नाचने के बारे में नहीं है. यह त्योहार देवी की पूजा के बारे में है. जो मुसलमान मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, उन्हें त्योहार में क्यों हिस्सा लेना चाहिए?

किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं- नायर

नायर ने कहा कि पाबंदियों का मतलब यह नहीं है कि VHP किसी खास समुदाय के खिलाफ है और उन्होंने इसे हिंदू त्योहारों के कल्चरल कैरेक्टर को बचाने के लिए एहतियाती कदम बताया, जिसे संगठन हिंदू त्योहारों का कल्चरल कैरेक्टर मानता है.

VHP, जो धर्म बदलने और गोहत्या के खिलाफ अपने मुख्य एजेंडे से समझौता करने को तैयार नहीं है, का मानना ​​है कि त्योहार हिंदुओं की कल्चरल विरासत का एक अहम हिस्सा हैं और वह इसे कमज़ोर नहीं होने दे सकता. हालांकि, वह मानता है कि पाबंदियां एहतियाती कदम हैं और मुसलमानों या किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ नहीं हैं.

Tags: Amruta FadnavisMaharashtrashreyas talpade
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