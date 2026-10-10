Home > देश > स्कूटी को टक्कर मारकर लड़की को कुचलने ही वाला था ट्रक, उड़ चुके थे परखच्चे, अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ… CCTV में कैद खौफनाक मंजर!

स्कूटी को टक्कर मारकर लड़की को कुचलने ही वाला था ट्रक, उड़ चुके थे परखच्चे, अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ… CCTV में कैद खौफनाक मंजर!

Maharashtra Truck Accident VIDEO: महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में तेज रफ्तार रेत से भरे ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी. युवती ने बंपर पकड़कर जान बचाई. हादसे का CCTV वीडियो वायरल.

By: Kajal Jain | Published: October 10, 2026 1:31:37 PM IST

Maharashtra Truck Accident VIDEO: मौत को सामने आते देख लड़की बन गई 'स्पाइडर-वूमन' CCTV वायरल!
Maharashtra Truck Accident VIDEO: मौत को सामने आते देख लड़की बन गई 'स्पाइडर-वूमन' CCTV वायरल!


Maharashtra Truck Accident VIDEO: महाराष्ट्र के श्रीरामपुर से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. बेलापुर रोड पर एक मोड़ के पास तेज रफ्तार से आ रहे रेत से लदे अनियंत्रित ट्रक ने एक स्कूटी सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी तुरंत सड़क पर पलट गई और युवती सीधे ट्रक के पहियों के नीचे आने ही वाली थी कि तभी उसने सूझबूझ दिखाते हुए मौत के जबड़े से छलांग लगा ली. युवती ने अपनी जान बचाने के लिए फुर्ती से ट्रक के फ्रंट बम्पर को मजबूती से पकड़ लिया और वाहन के साथ घिसटती चली गई, जिससे वह बाल-बाल बच गई. इस पूरी डरावनी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे उस बहादुर लड़की ने स्प्लिट-सेकंड डिसीजन लेकर अपनी जान बचाई.

मोड़ पर मौत बनकर आया तेज रफ्तार ट्रक

महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में बेलापुर रोड पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई जब एक खतरनाक मोड़ पर तेज रफ्तार से भागता हुआ रेत से भरा ट्रक सामने से आ रही स्कूटी पर काल बनकर टूट पड़ा. ट्रक के ड्राइवर की लापरवाही साफ नजर आ रही थी, जो बिना स्पीड कंट्रोल किए भारी वाहन को मोड़ रहा था. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पलक झपकते ही चकनाचूर होकर सड़क पर आ गिरी और युवती सीधा ट्रक के विशालकाय टायरों के सामने आ गई.

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मौत को चकमा देकर बम्पर से लटकी बहादुर लड़की

यह हादसा इतना भयानक था कि किसी के भी होश उड़ जाते, लेकिन उस बहादुर लड़की ने घबराने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए गजब की प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया. जैसे ही ट्रक उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ा, उसने बिना एक सेकंड गंवाए ट्रक के फ्रंट बम्पर को कसकर पकड़ लिया और लटक गई. उसकी इस जांबाजी और सेकेंडों में लिए गए सही फैसले ने उसे मौत के मुंह से खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

ड्राइवर की बेशर्मी, पहले झाड़ा रौब, फिर मौके से फरार

अपनी जान बचाने के बाद जब वह युवती सड़क पर उठी और अपनी टूटी हुई स्कूटी को हटाने लगी, तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई. अपनी गलती मानने के बजाय ट्रक ड्राइवर नीचे उतरा और उस सहमी हुई लड़की पर ही रौब झाड़ते हुए बहस करने लगा. आसपास के लोकल रेजिडेंट्स और राहगीरों की भीड़ इकट्ठा होती देख ड्राइवर डर गया और अपनी बेशर्मी छिपाते हुए मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है.

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Tags: Maharashtra News
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