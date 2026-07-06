ठाणे में ‘जलप्रलय’ जैसे हालात: 1100 मिमी का आंकड़ा पार, सड़कों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे; दहशत में लोग!

बारिश में डूबता दिखा ठाणे
‘बदलते ठाणे’ की पहचान रखने वाला शहर अब ‘डूबते ठाणे’ में बदलता नजर आ रहा है. लगातार बारिश के कारण बारा बंगला इलाके के चौक पर स्थापित मैराथन की प्रतिमा भी धराशायी हो गई. वहीं, दिवा स्थित दत्त निवारा सोसायटी में इमारत की सीढ़ियों का स्लैब अचानक गिर गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ.
#Thane/#Palghar records very heavy rainfall
24h rainfall ending 8:30am, 6 July, in mms
Vasai 231
Badlapur 215
Thane 213
Palghar 162
Ambernath 160 https://t.co/B6K1UOBGHo pic.twitter.com/jrMh9ZNPbX
— Viraj Kotian(MeteoClima🌏🌦🌩) (@kotian_viraj) July 6, 2026
राहत-बचाव कार्य जारी
सूचना मिलते ही नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अतिक्रमण विभाग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने इमारत के खतरनाक हिस्से को हटाया और पांच लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. इधर, लुईसवाड़ी इलाके में पेड़ की बड़ी शाखा सड़क पर गिर गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले ही शाखाओं की छंटाई की मांग की थी. खोपट इलाके में भी पेड़ों की शाखाएं सड़क पर गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
A portion of the first-floor gallery of a 45-year-old building in Thane’s Kisan Nagar-3 collapsed late at night following days of heavy rain, injuring two people. Authorities evacuated the entire building, barricaded the site and shifted residents to a safer… pic.twitter.com/hg5x5LGynW
— Mayuresh Ganapatye (@mayuganapatye) July 5, 2026
कई इलाकों में जलभराव
हालांकि नागरिकों ने शाखाओं को किनारे कर दिया, लेकिन कई खतरनाक शाखाएं अब भी पेड़ों पर लटकी हुई हैं, जिससे दोबारा हादसे का खतरा बना हुआ है. इसके अलावा ठाणे पूर्व के कोपरी पटाखा मार्केट इलाके में बिजली का खंभा भी गिर गया. वहीं कलवा रेलवे कॉलोनी समेत शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है.
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