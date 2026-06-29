Maharashtra TET Paper Leak: कौन है बिजेंद्र कुमार, जिसने खोल दी सिस्टम की पोल; स्टिंग में किए चौंकाने वाले खुलासे

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र में रविवार (28 जून, 2026) को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने पूरे प्रदेश में कुल 1028 केंद्रों पर 28 जून को टीईटी 2026 आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था. कुल 4 लाख 28 हज़ार 122 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 2 लाख 26 हज़ार 363 सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना था. इस बीच शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों को धक्का लगा है. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है.

वहीं, TET पेपर लीक मामले में भिवंडी पुलिस ने जिन 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है, उनमें बिहार के बिजेंद्र कुमार का भी जिक्र है. बहुत कम लोग जानते होंगे कि विजेंद्र गुप्ता का नाम 2024 में नीट पेपर लीक मामले के बाद सुर्खियों में आया था. आरोप है कि बिजेंद्र कुमार 25 साल से पेपर लीक मामले में शामिल रहा है.

आरोप है कि बिजेंद्र कुमार बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में परीक्षा पेपर लीक करता रहा है. जांच की कड़ीम में फिलहाल पकड़े गए आरोपी राजीव साव के पास से पुलिस ने बिहार की पॉलिटिकल पार्टी लोक जा शक्ति पार्टी का आई कार्ड बरामद किया है. इसके साथ ही दिल्ली के एक मीडिया हाउस का भी कार्ड बरामद हुआ है.

आरोपी के कब्जे से 46 लाख रुपये बरामद

सूत्रों के मुताबिक, बिजेंद्र कुमार के कब्ज़े से 46 लाख 20 हजार का चेक बरामद हुआ है. वहीं, पांचवां नामजद आरोपी कपिल दहिया पानीपत (हरियाणा) का रहने वाला है. जांच की कड़ी में SIT की टीमें दिल्ली, बिहार और हरियाणा समेत कई राज्यों में दबिश दे रही है, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उन्हें ढूंढ रही है.

ट्रांसपोर्ट के दौरान होता था पेपर लीक का खेल

एक निजी टीवी समाचार चैनल स्टिंग ऑपरेशन में बिजेंद्र गुप्ता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे. बिजेंद्र कुमार का कहना है कि टीईटी पेपर लीक रैकेट ने करीब 700 छात्रों को निशाना बनाया था. उसका दावा है कि पेपर लीक के जरिये 200 से 300 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य था.बिजेंद्र गुप्ता की मानें तो परीक्षा के प्रश्नपत्रों वाले बॉक्स ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तोड़े जाते हैं. इसके बाद ब्लैकलिस्टेड कंपनियां भी टेंडर हासिल कर लेती हैं. उसके मुताबिक लॉजिस्टिक्स कंपनियों के जरिए पेपर पेपर ट्रांसपोर्ट के दौरान यह खेल होता है और कई ब्लैकलिस्टेड कंपनियां भी इसमें शामिल रहती हैं.