TET परीक्षा से 24 घंटे पहले महाभंडाफोड़! करोड़ों की डील में बिकने वाला था पेपर; पुलिस ने 3 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा

Maharashtra TET 2026: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) 2026 से ठीक एक दिन पहले भिवंडी में पेपर लीक का एक बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी TET एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिल्ली से भिवंडी लाए थे और इसे लगभग ₹1.5 करोड़ में बेचने की तैयारी कर रहे थे. एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, भिवंडी पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस पवन बंसोड़ के गाइडेंस में जाल बिछाया और तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव शॉ (बिहार), आकाश कुमार (बिहार), और धीरज सिंह (हरियाणा) के रूप में हुई है. पुलिस ने मोबाइल फोन, कैश और अगले दिन होने वाले TET एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के चार सेट बरामद किए.

जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा

जब्त किए गए क्वेश्चन पेपर की जांच महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारियों ने की. जांच में कन्फर्म हुआ कि बरामद किए गए क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं. इसके बाद, भिवंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और पूरी जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी भिवंडी में किसके संपर्क में आए, वे कौन सा बड़ा पेपर लीक रैकेट चला रहे हैं, क्या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या लोकल एजेंट शामिल हैं, और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है. ₹1.5 करोड़ की कथित डील और उससे जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है.

रविवार की परीक्षा को टाल दिया गया

इस गंभीर मामले को देखते हुए, महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा टाल दी है. बोर्ड ने कहा है कि जल्द ही नई परीक्षा की तारीख की घोषणा की जाएगी. इस घटना के बाद, राज्य भर के लाखों कैंडिडेट्स में बहुत गुस्सा और चिंता है.