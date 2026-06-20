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परभणी में निर्माणाधीन मंदिर की गिरी छत, 5 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका, दर्जनों लोग मलबे में फंसे

महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी मारुति मंदिर के निर्माणाधीन सभा मंडप की छत गिर गयी जिसमें कई श्रद्धालुओं के मारे जाने की आशंका है और दर्जनों लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं. बचाव दल तत्काल अभियान चला रहे हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 20, 2026 6:49:01 PM IST

परभणी में निर्माणाधीन मंदिर की गिरी छत,
परभणी में निर्माणाधीन मंदिर की गिरी छत,


शनिवार को महाराष्ट्र के परभणी जिले के यशवाड़ी मारुति मंदिर में एक निर्माणाधीन सभा मंडप की छत गिरने से पांच लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि लगभग 40 श्रद्धालु फंसे हुए हैं. 

यह घटना परभणी जिले की मनवथ तहसील के यशवाड़ी स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में हुई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंदिर के सामने निर्माणाधीन सभा मंडप (पूजा स्थल) की छत अचानक गिर गई, जब मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे.

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मंदिर की छत गिरने से हुआ हादसा 

शनिवार को मंदिर में भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए आए थे, जिसके चलते इस हादसे से इलाके में दहशत और अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, इस दुर्घटना में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हालांकि, जिले के अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि कितने लोग मारे गए या घायल हुए हैं. अधिकारियों का अनुमान है कि लगभग 30 से 40 श्रद्धालु अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है.

बचाव अभियान जारी 

घटना के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और बचाव दल घटनास्थल की ओर तुरंत रवाना हुए. मंदिर में राहत और बचाव अभियान पूरी तत्परता से जारी हैं. अधिकारियों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में ले जाया जा रहा है और अधिकारी अभी भी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मलबे के नीचे कितने और लोग फंसे हो सकते हैं. छत ढहने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. बचाव कार्य जारी रहने है तथा अधिकारी और अधिक जानकारी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अब तक उपलब्ध आंकड़े प्रारंभिक हैं और हताहतों और घायलों के आधिकारिक आंकड़े अभी तक विस्तृत रूप से जारी और पुष्टि नहीं किए गए हैं.

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