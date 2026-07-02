महाराष्ट्र TET-2026 पेपर लीक मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अभी भी फरार, हरियाणा, बिहार और यूपी तक फैला नेटवर्क

Maharashtra TET Paper Leak 2026: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)-2026 प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) और भिवंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें हरियाणा निवासी कपिल कृष्णा दहिया, बिहार के समस्तीपुर निवासी सोनू कुमार सिंह और मिथुन कुमार सिंह शामिल हैं. इन गिरफ्तारियों के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.

तीनों आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार कर भिवंडी लाया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. एम. सुतार की अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने आरोपियों से पूछताछ और नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की. अदालत ने तीनों आरोपियों को 9 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

पठानकोट से दबोचा गया कपिल दहिया

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कपिल कृष्णा दहिया कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता का करीबी सहयोगी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कपिल के पास भी लीक हुई प्रश्नपत्रिका मौजूद थी. पुलिस का दावा है कि वह पेपर लीक की साजिश के तहत मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता के साथ परीक्षा से पहले महाराष्ट्र आया था. जांच के अनुसार, 25 जून को कपिल दहिया, पहले से गिरफ्तार आरोपी धीरज बलराज सिंह के साथ भिवंडी पहुंचा था. अगले दिन 26 जून को वह ओला कैब से पुणे रेलवे स्टेशन गया, जबकि कैब चालक वापस भिवंडी लौट आया.

3 और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, कपिल पुणे में TET प्रश्नपत्र का सौदा करने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच 27 जून को भिवंडी पुलिस ने मामले में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही कपिल मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से फरार हो गया. लगातार तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर एसआईटी ने उसका पीछा किया और आखिरकार पठानकोट से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसके जरिए पूरे नेटवर्क के कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बिजेंद्र गुप्ता का रिश्तेदार निकला मिथुन

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी मिथुन कुमार सिंह बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और पेशे से ओला कैब चालक है. जांच एजेंसियों के अनुसार, मिथुन कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता का सगा साढ़ू है. पुलिस का दावा है कि वह पूरे पेपर लीक षड्यंत्र में सीधे तौर पर बिजेंद्र के संपर्क में था और उसकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. एसआईटी अब यह पता लगाने में जुटी है कि मिथुन ने नेटवर्क के संचालन, आरोपियों की आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं में क्या-क्या भूमिका निभाई.

फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में सोनू की भूमिका

मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी सोनू कुमार सिंह पर जांच एजेंसियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस के मुताबिक, सोनू ने बिजेंद्र कुमार गुप्ता के लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करवाए थे. इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड हासिल किया गया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर पूरे पेपर लीक रैकेट के संचालन में किया गया. एसआईटी का मानना है कि फर्जी पहचान बनाकर जांच एजेंसियों से बचने और नेटवर्क संचालित करने की यह सुनियोजित रणनीति थी. अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इन दस्तावेजों को तैयार करने में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

बड़ी मात्रा में दस्तावेज और प्रश्नपत्र बरामद

जांच के दौरान एसआईटी ने आरोपियों के कब्जे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. इनमें आठ पीवीसी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, दो पैन कार्ड, महाराष्ट्र शासन का तार-तंत्र (वायरलेस) संबंधी एक परमिट तथा 33 पन्नों की हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा सहित विभिन्न विषयों की प्रश्नपत्रिकाएं शामिल हैं. बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इनसे नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन, संपर्क सूत्रों और अन्य राज्यों में फैले गिरोह के सदस्यों की जानकारी मिल सकेगी.

सात गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार

इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में राजीव साव (बिहार), आकाश कुमार (बिहार), धीरज बलराज सिंह (हरियाणा), सुमन कुमारी गुप्ता (बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी), कपिल कृष्णा दहिया, सोनू कुमार सिंह और मिथुन कुमार सिंह शामिल हैं. हालांकि, इस पूरे मामले का कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता अभी भी फरार है. उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जा चुका है. जांच एजेंसियों का कहना है कि वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है ताकि गिरफ्तारी से बच सके.

कई राज्यों में दबिश

डीसीपी डॉ. पवन बनसोड ने बताया कि एसआईटी की टीमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में लगातार दबिश दे रही हैं. तकनीकी निगरानी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. जांच अधिकारियों का कहना है कि यह कोई स्थानीय स्तर का मामला नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय संगठित पेपर लीक नेटवर्क है, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं. अब तक की जांच में मिले साक्ष्यों से संकेत मिले हैं कि यह गिरोह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सक्रिय रहा हो सकता है. इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है.

अभी और होंगे खुलासे

एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि तीनों नए आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्नपत्र कहां से लीक हुआ, किन लोगों तक पहुंचाया गया, इसके बदले कितनी रकम ली गई और इस पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही. जांच एजेंसियों का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे तथा नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं. फिलहाल एसआईटी की प्राथमिकता फरार कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर पूरे अंतरराज्यीय पेपर लीक नेटवर्क का पर्दाफाश करना है.