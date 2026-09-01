Maharashtra SIR List 2026: वोटर लिस्ट में नाम कटा तो नहीं? महाराष्ट्र SIR ड्राफ्ट लिस्ट में ऐसे करें तुरंत चेक

Maharashtra SIR List 2026: महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, ताकि वोटर यह देख सकें कि उनके नाम लिस्ट में हैं या हटा दिए गए हैं. SIR प्रक्रिया से पहले लिस्ट में शामिल 9,78,54,049 वोटरों में से 78.86 प्रतिशत (7,71,65,562) को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया गया है. महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग 2.07 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म ऐसे पाए गए जिनकी जानकारी नहीं मिल सकी. इनमें वो वोटर शामिल थे जिन्हें अनुपस्थित/नहीं मिले, स्थायी रूप से कहीं और चले गए, मृत, पहले से कहीं और रजिस्टर्ड/डुप्लिकेट और अन्य मामलों के तौर पर वर्गीकृत किया गया था. महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम ने साफ किया है कि ‘जानकारी न मिल पाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा.

यहां तीन तरीके बताए गए हैं जिनसे आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम SIR ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं.

विकल्प 1: अपना नाम ऑनलाइन खोजें

अपना नाम चेक करने का सबसे तेज़ तरीका चुनाव आयोग के वोटर सर्च पोर्टल का इस्तेमाल करना है.

1. ‘ECI ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 डाउनलोड करें’ ( https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S13 ) पर जाएं.

2. अपनी भाषा और राज्य के तौर पर महाराष्ट्र चुनें.

3. आप अपने EPIC नंबर, वोटर की जानकारी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं.

4. ज़रूरी जानकारी और कैप्चा डालें. 5. सर्च पर क्लिक करें और देखें कि आपका नाम और वोटर लिस्ट की जानकारी दिख रही है या नहीं.

विकल्प 2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट PDF डाउनलोड करें

वोटर अपने पोलिंग स्टेशन के लिए वोटर लिस्ट PDF डाउनलोड करके भी महाराष्ट्र की ड्राफ़्ट लिस्ट देख सकते हैं.

1. ‘ECI वोटर लिस्ट डाउनलोड करें’ पर जाएं.

2. महाराष्ट्र चुनें.

3. अपना ज़िला और विधानसभा क्षेत्र चुनें.

4. अपना पोलिंग स्टेशन/भाग चुनें.

5. वोटर लिस्ट PDF डाउनलोड करें.

6. PDF में अपना नाम, EPIC नंबर और दूसरी जानकारी खोजें.

विकल्प 3: ASDD लिस्ट देखें

अगर ड्राफ़्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो वोटर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) द्वारा जिले की वेबसाइटों और CEO की वेबसाइट पर पब्लिश की गई ASDD लिस्ट भी देख सकते हैं.

ASDD लिस्ट में उन वोटरों के नाम होते हैं जिनके नाम 2025 की वोटर लिस्ट में तो थे, लेकिन SIR 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं.

1. ‘महाराष्ट्र CEO SIR 2026 ASDD लिस्ट’ पर जाएं.

2. अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके खोजें.

3. वोटर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से ASDD लिस्ट भी देख सकते हैं.

4. अगर लिस्ट में आपका नाम दिखता है, तो उसके सामने दर्ज कारण/श्रेणी देखें.

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