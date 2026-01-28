Home > देश > Maharashtra Schools Closed: पुणे के लिए ये कैसा सर्कुलर, महाराष्ट्र में क्या 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल; दूर कर लें कंफ्यूजन

Maharashtra Schools Closed: पुणे के लिए ये कैसा सर्कुलर, महाराष्ट्र में क्या 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल; दूर कर लें कंफ्यूजन

Maharashtra Schools Closed Update:  स्कूलों में छुट्टी और 3 दिन के शोक के एलान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है. क्या 31 जनवरी तक लगातार 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे? पैरेंट्स और छात्रों में छुट्टी को लेकर भ्रम है.

By: JP Yadav | Last Updated: January 28, 2026 8:21:30 PM IST

Maharashtra Schools Closed Update:  स्कूलों में छुट्टी और 3 दिन के शोक के एलान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है. क्या 31 जनवरी तक लगातार 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे?
Maharashtra Schools Closed Update:  स्कूलों में छुट्टी और 3 दिन के शोक के एलान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है. क्या 31 जनवरी तक लगातार 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे?


Maharashtra Schools Closed Update: महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजित पवार की बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह विमान हादसे में मौत हो गई. वह महाराष्ट्र के चुनिंदा नेताओं में शुमार थे, जिनकी लोकप्रियता राज्यभर में थी. उनके निधन से राज्य के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में शोक की लहर है. वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने जनभावना का ध्यान रखते हुए राज्य में 3 दिन के शोक की घोषणा की है,  इसके साथ शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने का एलान किया है, जिनमें स्कूल भी शामिल हैं. दरअसल, राजधानी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि लोकप्रिय नेता अजित पवार के निधन पर राज्य में छुट्टी और तीन दिन का शोक घोषित है. इसके साथ ही स्कूलों में भी छुट्टी घोषित करने का एलान किया. 

क्यों है स्कूलों की छुट्टी को लेकर भ्रम?

अजित पवार के निधन के कारण राज्य में 3 दिन का शोक है. इसके साथ ही राज्य में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है. शोक और छुट्टी, दो अलग-अलग एलान है. ऐसे में लोगों भ्रम हो गया है कि 29, 30 और 31 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र में पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल सिर्फ 28 जनवरी को बंद रहे. 

3 दिन स्कूल बंद होने की क्या है सच्चाई?

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के स्कूलों में छुट्टी और 3 दिन के शोक के एलान के बाद भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के एक अधिकारी सामने आए. नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ 28 जनवरी 2026 को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई थी. 29 और 30 जनवरी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. 

बारामती में बंद रहेंगे स्कूल

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे जिले के बारामती के रहने वाले थे. राज्य में तीन दिन के शोक के आदेश के बाद पुणे में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल 29 जनवरी को बंद रहेंगे. पुणे के स्कूल अब 30 जनवरी, 2026 को फिर से खुलेंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती जिले के उनके गृह गांव में सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया जाएगा. अंतिम संस्कार में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी उम्मीद है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.  

हादसे में किसने-किसने गंवाई जान

  • महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार 
  • पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमित कपूर
  •  को-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक
  • पीएसओ विदिप जाधव 
  • पीए पिंकी माली

