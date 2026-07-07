Maharashtra School Holiday: महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश, कई जिलों में स्कूल-कॉलेज हुए बंद; जानें किन जिलों में हुई छुट्टी?

Maharashtra School Holiday: महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को स्कूल बंद होने को लेकर परेशान हैं. हालांकि, महाराष्ट्र में अभी तक पूरे राज्य में स्कूल की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है. स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला आम तौर पर बारिश की तेज़ी, मौसम की चेतावनी, पानी भरने और सुरक्षा की स्थिति के आधार पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेता है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है.

पूरे राज्य में छुट्टी का ऐलान नहीं

फिलहाल, महाराष्ट्र में स्कूलों और कॉलेजों के लिए पूरे राज्य में छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है. क्लास बंद करने का कोई भी फैसला लोकल मौसम की स्थिति और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा जारी निर्देशों पर निर्भर करेगा. भारी बारिश, बाढ़ के खतरे या ट्रांसपोर्ट में रुकावट का सामना करने वाले शहर और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स की सुरक्षा पक्का करने के लिए कुछ समय के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान कर सकते हैं. मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन ने IMD अलर्ट और छुट्टियां घोषित की हैं.

ठाणे स्कूल की छुट्टी कल

भारी मॉनसून बारिश के कारण ठाणे ज़िले पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. इससे पहले अधिकारियों ने खराब मौसम और बारिश के अलर्ट के जवाब में स्कूल बंद करने की घोषणा की थी ताकि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिस्क से बचा जा सके.

महाराष्ट्र स्कूल की छुट्टी

नासिक, नवी मुंबई, पुणे, पालघर और रायगढ़ समेत दूसरे शहरों में स्कूल की छुट्टियों का फैसला लोकल मौसम के हालात पर निर्भर करेगा. महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में पहले से ही बहुत ज़्यादा बारिश, सड़कों पर पानी भरने, ट्रांसपोर्ट में रुकावट, बाढ़ या लैंडस्लाइड का खतरा और IMD की मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है. लोकल अथॉरिटीज़ एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर सकती हैं.

महाराष्ट्र में IMD बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विभाग (IMD) मानसून के दौरान महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करता है. इन्हीं अलर्ट के आधार पर जिला प्रशासन तय करता है कि स्कूल खुले रहेंगे या एहतियात के तौर पर बंद किए जाएंगे. मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण, मुंबई, ठाणे और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसलिए प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल, जिला प्रशासन, नगर निगम और बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट, एसएमएस या सोशल मीडिया पर जारी होने वाले ताजा अपडेट नियमित रूप से देखते रहें.

आखिरी फैसला अभी बाकी है

भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में स्कूल बंद होने की संभावना जरूर है, लेकिन 8 जुलाई 2026 के लिए पूरे राज्य में छुट्टी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. स्कूल बंद करने का फैसला संबंधित जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारी मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लेंगे. छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल और कॉलेज से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.

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