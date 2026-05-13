Home > देश > Sangli Temple Collapse: महाराष्ट्र के मंदिर में कैसे हो गई 6 श्रद्धालुओं की मौत? 14 लोग जख्मी; सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

Sangli Temple Collapse: महाराष्ट्र के मंदिर में कैसे हो गई 6 श्रद्धालुओं की मौत? 14 लोग जख्मी; सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

Sangli Temple Collapse: मंगलवार को महाराष्ट्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने लोगों की रातों की नींदे उड़ा दी और कई परिवारों में मातम का माहौल बना दिया. दरअसल, मंगलवार को महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में एक बड़ा हादसा हो गया.

By: Heena Khan | Published: May 13, 2026 6:13:44 AM IST

sangli temple collapse
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Sangli Temple Collapse: मंगलवार को महाराष्ट्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने लोगों की रातों की नींदे उड़ा दी और कई परिवारों में मातम का माहौल बना दिया. दरअसल, मंगलवार को महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में एक बड़ा हादसा हो गया. दरअसल, यहां देर शाम मंदिर परिसर के अंदर की एक दीवार गिर गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 12 से 1 लोग घायल हो गए, क्योंकि गिरती हुई टिन की चादरों के नीचे वो दब गए. पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुँचा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है. वहीं अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर में आखिर ये कैसे हुआ? 

आखिर कैसे गिरी दीवार ?

सबके मन में सवाल उठ रहा है कि ये दीवार कैसे गिरी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  देर शाम, तेज़ हवाओं और भारी बारिश की वजह से दीवार ढह गई और लोगों की मौत हो गई.  पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यह घटना पश्चिमी महाराष्ट्र के इस ज़िले की जत तहसील के मोथेवाड़ी गाँव में स्थित मार्गादेवी मंदिर में हुई. पुलिस ने बताया कि आमतौर पर मंगलवार को मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

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6 श्रद्धालुओं की मौत 

सांगली के पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी ने बताया कि मंदिर परिसर में लगभग 350 श्रद्धालु मौजूद थे. शाम के समय, अचानक चली तेज़ हवाओं और भारी बारिश ने इस इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया. इसके चलते, श्रद्धालु दीवार के सहारे और टिन की छत वाली चादरों के नीचे पनाह लेने लगे. अचानक, दीवार और टिन की चादरें गिर गईं, जिससे श्रद्धालु अंदर ही फँस गए. अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस हादसे में छह श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 12 से 14 अन्य घायल हो गए. दोषी ने आगे बताया कि घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उन्हें चिकित्सा सुविधाएँ दी जा रही हैं.

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