Maharashtra Rape: इंसानियत पर कलंक! 80 साल की दादी के साथ की हैवानियत की हदें पार; 28 साल का आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra Rape: आज-कल के जमाने में इंसानियत तो मानों खत्म ही हो गई है. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुन आपका दिल रो जाएगा. खबर है कि एक 28 साल के लड़के ने एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया है. इस दिल दहला देने वाली घटना से सभी सदमे में हैं. जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया.

80 साल की महिला के साथ गलत काम

आरोपी की मेडिकल जांच कराने के लिए उसे छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी घाटी अस्पताल ले जाया गया. इस मामला का जैसे ही लोगों को पता चला लोगों का गु्स्सा फूटने लगा और लोग बेकाबू हो गए. लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया कि लोग रात में ही पाचोड पुलिस स्टेशन के बाहर पहुच गए. गुस्साएं हुए लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही कड़ी सजा देने को भी कहा.

छत्तीसगढ़ में भी हुआ था ऐसा कांड

ये एक ऐसा पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला फरवरी महीने में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का सामने आया था. खबर थी कि एक 25 साल की महिला ने 86 साल की बुजुर्ग के साथ गलत काम किया था. साथ ही इतना घिनौना काम करने के बाद आरोपी भाग गया. जब ये घटना हुई तो बुजुर्ग महिला के बेटे बहु बाहर काम करने गए थे और महिला घर में अकेली थी. बुजुर्ग महिला का अकेलेपन का फायदा उठा कर आरोपी उनके घर में घुस गया और फिर महिला का रेप किया.

महिला को ले जाया गया अस्पताल

महिला की हालत काफी खराब हो गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उन्हें भर्ती कराया गया. अब ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के संभाजीनगर का देखने को मिल गया. ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोगों की सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है. ऐसे में बेहतर यही होगा की आप अपनी रक्षा खुद करें और लोगों से लड़ना सीखें.







