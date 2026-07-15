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कर्जमाफी के बाद एक और बड़ा तोहफा, महाराष्ट्र के किसानों का ₹48 हजार करोड़ बिजली बिल होगा माफ

Maharashtra Power Bill Waiver: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बीजेपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की. यह कार्यक्रम हाल ही में घोषित कृषि ऋण माफी के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था. फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार किसानों का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और 7 HP तक के कृषि पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों के सभी बकाया बिजली बिल माफ‌ कर दिए जाएंगे.

By: Anshika thakur | Published: July 15, 2026 8:00:54 PM IST

देवेन्द्र फडणवीस किसान राहत योजना
देवेन्द्र फडणवीस किसान राहत योजना


Maharashtra Power Bill Waiver: ₹36,500 करोड़ से ज्यादा के कृषि ऋण माफी की घोषणा के लगभग एक महीने बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए एक और बड़ा राहत पैकेज पेश किया. इस पैकेज में ₹48,000 करोड़ के बकाया बिजली बिलों को एक बार में माफ करने का फैसला शामिल है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बीजेपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की. यह कार्यक्रम हाल ही में घोषित कृषि ऋण माफी के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था. फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार किसानों का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और 7 HP तक के कृषि पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों के सभी बकाया बिजली बिल माफ‌ कर दिए जाएंगे.

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देवेंद्र फडणवीस ने कहा ‘जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है हमने 7 HP तक के कृषि पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी है. इसके लिए हम बिजली कंपनियों की भरपाई के लिए हर साल ₹25,000 करोड़ आवंटित करते हैं. हालांकि किसानों के नाम पर पुराने बकाया बिल अभी भी हैं और नया बिजली कनेक्शन लेते समय उनसे ये बकाया चुकाने के लिए कहा जाता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को ऐसे बकाया बिलों का सामना न करना पड़े मैं इन बिजली शुल्कों को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा करता हूं.’

मुफ्त बिजली योजना जारी

इस फैसले से सालों से जमा बिजली बिल का बकाया साफ हो जाएगा जबकि कृषि पंप इस्तेमाल करने वालों को सालाना सब्सिडी के जरिए मुफ्त बिजली देने की राज्य की मौजूदा नीति जारी रहेगी. इस योजना के तहत सरकार न केवल किसानों के भविष्य के बिजली बिलों का खर्च उठाएगी बल्कि ₹48,000 करोड़ के पुराने बकाये का पूरा बोझ भी उठाएगी.

यह पहली बार नहीं है जब राज्य ने कृषि बिजली बिलों के संबंध में राहत की घोषणा की है. चुनावों से पहले पेश किए गए 2024-25 के बजट में तत्कालीन महायुति सरकार ने 7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन के लिए मुफ़्त बिजली की शुरुआत की थी, जिससे लगभग 44 लाख किसानों को फायदा हुआ था. इसके अलावा सरकार ने बजट सब्सिडी के जरिए उनके बिजली की खपत का खर्च उठाने का वादा किया था. सरकार ने पहले संकेत दिया था कि ऐसे उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों का भी समाधान किया जाएगा. बुधवार की घोषणा के साथ सरकार ने अब इन पुराने बकाया बिलों को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया है.

किसानों पर बढ़ा खर्च

यह घोषणा ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि ऋण माफी योजना’ के विस्तार के ठीक बाद आई है और इससे कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में राज्य पर अतिरिक्त, बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा. 10 जुलाई को कैबिनेट ने इस स्कीम में बदलावों को मंजूरी दी, जिससे 2019 के लोन माफी प्रोग्राम के लाभार्थियों के लिए पहले तय की गई ₹50,000 की सीमा हटा दी गई. इस बदली हुई स्कीम से 56 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है और इस पर अनुमानित खर्च ₹36,585 करोड़ आएगा. देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया है कि पात्रता के नियमों का दायरा बढ़ने के बाद यह खर्च बढ़कर लगभग ₹42,000 करोड़ तक पहुंच सकता है.

महिलाओं के लिए राज्य की प्रमुख नकद सहायता स्कीम’मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ पर इसकी शुरुआत से अब तक राज्य के खजाने से ₹60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं. अभी इस स्कीम में 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं. पहले यह संख्या लगभग 2.43 करोड़ थी लेकिन वेरिफिकेशन ड्राइव में 92 लाख से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों की पहचान होने के बाद यह संख्या कम हो गई. बाद में अपात्र पाए गए लाभार्थियों को दी गई अनुमानित राशि लगभग ₹14,000 करोड़ है.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा ‘सरकार इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है. जैसे-जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज्यादा फंड दे पाएंगे.’

Tags: devendra fadnavisMaharashtra Farmer SchemeMaharashtra Power Bill Waiver
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