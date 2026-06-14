Home > देश > दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, अचानक कुएं में समा गई पूरी गाड़ी; महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसे में 14 की मौत

दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, अचानक कुएं में समा गई पूरी गाड़ी; महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसे में 14 की मौत

Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के पंढरपुर में रविवार को बहुत बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है.  भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर के लिए मशहूर पंढरपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिर गई.

By: Shristi S | Published: June 14, 2026 7:41:19 PM IST

महाराष्ट्र में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु से भरी गाड़ी कुएं में समाई
महाराष्ट्र में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु से भरी गाड़ी कुएं में समाई


Devotees Vehicle Fell Into Pandharpur Well: महाराष्ट्र के पंढरपुर में रविवार को बहुत बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है.  भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर के लिए मशहूर पंढरपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिर गई.

इस दुखद घटना में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में चलिए जानें कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ.

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कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, भक्तों का एक समूह म्हास्वड के सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन करके रंजनी गांव लौट रहा था, तभी पिकअप ट्रक (टेम्पो) के ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया और गाड़ी सड़क किनारे बने कुएं में जा गिरी. इस भयानक हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई; मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

क्षमता से ज़्यादा लोग सवार गाड़ी में थे सवार

मालशिरस तालुका के टंडुवाड़ी गांव के पास गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और वह सड़क किनारे बने कुएं में गिर गई. गाड़ी में क्षमता से ज़्यादा लोग सवार होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आईं. स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा

कुएं से शवों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. शवों को निकाला जा रहा है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

Tags: MaharashtraRoad accident
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