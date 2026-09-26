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महाराष्ट्र में छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटने पर छात्राओं से मांगे जा रहे ‘चरित्र की शुद्धता’ के सबूत, मजबूरी में करवाना पड़ रहा प्रेग्नेंसी टेस्ट

Maharashtra Girls Hostel Pregnancy Test: महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. राज्य आवासीय स्कूलों में 13 साल से बड़ी लड़कियों को हर छुट्टी के बाद चरित्र की शुद्धता का सबूत देना पड़ रहा है और सरकारी अस्पताल जाकर प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाना पड़ रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: September 26, 2026 10:26:15 AM IST

महाराष्ट्र में लड़कियों को छुट्टी से वापस हॉस्टल आने पर करना पड़ता है प्रेग्नेंसी टेस्ट
महाराष्ट्र में लड़कियों को छुट्टी से वापस हॉस्टल आने पर करना पड़ता है प्रेग्नेंसी टेस्ट


Maharashtra News: महाराष्ट्र से एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के राज्य आवासीय स्कूलों में 13 साल से बड़ी लड़कियों को हर छुट्टी के बाद सरकारी अस्पताल जाकर चरित्र की शुद्धता का सरकारी सबूत देना पड़ रहा है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, घोटी और कलवण कस्बे में देखा गया कि पोला त्योहार की छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटी लड़कियों की अस्पतालों में लंबी कतार लगी थी. जिसमें लड़कियों के हाथों में अस्पताल की मुहर के साथ प्रेग्नेंसी निगेटिव लिखा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिख रहा था. हालांकि, आदिवासी विकास मंत्री ने ऐसी किसी जांच से इन्कार किया है.

कुछ दिनों पहले अभिजीत दिपके ने भी इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ आदिवासी छात्रावासों में छुट्टियों से घर लौटने वाली छात्राओं से प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया जाता है. उन्होंने छात्रावासों में रहने की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं.

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महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे थे अभिजीत दिपके

अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आदिवासी स्कूलों और छात्रावासों में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं से मुलाकात की थी. इस दौरान एक छात्रा ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि जब मैंने वर्धा के हॉस्टल में एडमिशन लिया था, तब एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैडम ने मुझसे प्रेग्नेंसी चेकअप कराने के लिए कहा था. इसके बाद मैं प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने के लिए अस्पताल गई. मैं अपने भाई के साथ अस्पताल गई थी.



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छात्राओं ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर 14 साल की 8वीं कक्षा की छात्रा का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि त्योहार पर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गई थी. अब स्कूल जाने से पहले यह टेस्ट कराने को कहा गया. दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं. बहुत शर्म आती है. इसके लिए पिता को भी साथ लेकर आना पड़ता है, लेकिन क्या करें?

इसके अलावा, 16 साल की 10वीं कक्षा की छात्रा ने कहा कि मुझे दूसरी बार यह टेस्ट कराना पड़ रहा है. स्कूल में प्रवेश लेते समय भी यह टेस्ट करवाया था. अब छुट्टी से लौटने के बाद करवा रही हूं. गांव में लोग हंसते हैं, लेकिन स्कूल के लिए करना पड़ता है.

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Tags: Maharashtra News
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