आतंक के प्रचार पर बड़ा प्रहार! महाराष्ट्र ने 114 चरमपंथी मैगजीन और डिजिटल कंटेंट किए जब्त; किन संगठनों के प्रकाशनों पर हुई कार्रवाई?

Maharashtra Radical Publications Ban: आतंकवाद और चरमपंथी विचारधारा को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. होम डिपार्टमेंट ने 6 अगस्त, 2026 को एक स्पेशल गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सरकार के नाम पर आतंकवादी संगठनों से जुड़े 114 चरमपंथी पब्लिकेशन, मैगज़ीन और दूसरे मटीरियल की सभी फिजिकल और डिजिटल कॉपी ज़ब्त करने का ऐलान किया गया है.
गजट के मुताबिक, एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की जांच, इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली जानकारी और साइबर सर्विलांस से पता चला है कि कुछ खास चरमपंथी लिटरेचर और डिजिटल कंटेंट सर्कुलेट किया जा रहा है. सरकार ने कहा है कि ऐसा कंटेंट हिंसक चरमपंथी विचारधाराओं का महिमामंडन करता है, युवाओं को रेडिकलाइज़ करता है, आतंकवादी संगठनों में भर्ती को बढ़ावा देता है और राज्य की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है.
किन संगठनों के प्रकाशनों पर कार्रवाई हुई?
वॉइस ऑफ़ खुरासान मैगज़ीन (इश्यू 1 से 47)
पब्लिशर: अल-अज़ैम मीडिया
मिलते-जुलते ऑर्गनाइज़ेशन: इस्लामिक स्टेट (ISIS/ISIL/Daesh), इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP/ISIS-K).
आर यू स्टिल सिटिंग?, व्हाई शुड यू जॉइन द इस्लामिक स्टेट, निदा-ए-खुरासान (उर्दू)
पब्लिशर: अल-अज़ैम मीडिया
मिलते-जुलते ऑर्गनाइज़ेशन: ISIS/ISKP. गैजेटसर्च
द रेवोल्यूशनरी रिसर्जेंस (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 एडिशन)
मिलते-जुलते ऑर्गनाइज़ेशन: हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन / हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट.
कश्मीर किफ़ा – रेजिलिएंस और करेज (मार्च–दिसंबर 2025)
गैजेट में कैटेगरी: रेडिकल लिटरेचर.
द सोल ऑफ़ रेजिस्टेंस (2025–जनवरी 2026)
क्लासिफिकेशन इन द गैजेट: रेडिकल लिटरेचर.
नवाई ग़ज़वा-ए-हिंद (जनवरी 2024–जनवरी 2026)
रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशन: अल कायदा/अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS).
अल-नबा इश्यू 481
रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशन: ISIS.
तौहीद लेक्चर्स (अल-बयान रेडियो)
पब्लिशर: अल बसीर मीडिया
रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशन: ISIS-K.
“बांग्लादेश – इस्लाम को सपोर्ट करने की एक उभरती हुई उम्मीद”
पब्लिशर: अस-साहब (सबकॉन्टिनेंट)
रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशन: अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS).
एक्सप्लोसिव – बेसिक्स
पब्लिशर: अल-सकरी फाउंडेशन फॉर मिलिट्री साइंस
रिलेटेड ऑर्गनाइजेशन:
पेट्रोल बम – मैनुअल
पब्लिशर: अल-तहरीर मीडिया.
द लिटिल मुवाहिदीन
पब्लिशर: अल-मुत्तकुन पब्लिकेशन्स.
सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोर्स
पब्लिशर: ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट.
हिजरा इश्यू 1, हम जिहाद के बिना कैसे सैटिस्फाइड हो सकते हैं,
HARF-E-AAGHAAZ
गैजेट के अनुसार: अल-कायदा से रिलेटेड लिटरेचर को पब्लिश करना.
द मुजाहिदीन पॉइज़न हैंडबुक
गैजेट में कैटेगरी: रेडिकल लिटरेचर.