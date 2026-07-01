क्या फिर एक होंगे शरद पावर और कांग्रेस? विलय को लेकर हाई लेवल बातचीत; महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा सियासी धमाका

NCP Congress Merger News: महाराष्ट्र से सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस के बीच मर्जर को लेकर एक बार फिर हाई-लेवल बातचीत जारी है.

माना जा रहा है कि अगर यह बातचीत किसी पक्के नतीजे पर पहुंचती है, तो इससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है.

बातचीत अभी महाराष्ट्र यूनिट तक ही सीमित

सूत्रों के मुताबिक, मर्जर को लेकर चल रही बातचीत महाराष्ट्र रीजनल यूनिट तक ही सीमित है. NCP अभी पार्टी के अंदर मर्जर की संभावनाओं पर विचार कर रही है, इसके फायदे और नुकसान पर विचार कर रही है. पार्टी के सीनियर नेता और अधिकारी पार्टी वर्कर्स की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं.

चुनाव से पहले बनी थी योजना

यह पहली बार नहीं है जब दोनों पार्टियों के बीच मर्जर की खबरें सामने आई हैं. 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस और NCP के बीच मर्जर को लेकर दोनों पार्टियों के सीनियर नेताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई थी. हालांकि, उस समय राजनीतिक कारणों और मतभेदों के कारण बातचीत रुक गई थी. इसके तुरंत बाद, राज्य चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, और असेंबली चुनाव के बिज़ी शेड्यूल के कारण मामला होल्ड पर चला गया.

बन सकते हैं नए पॉलिटिकल इक्वेशन

अब, दोनों पार्टियों के बीच रुकी हुई ये बातचीत फिर से शुरू हो गई है. पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना ​​है कि अगर NCP के अंदर बातचीत से मर्जर को मंज़ूरी मिल जाती है, तो इससे राज्य में एक नया और काफी मज़बूत अपोज़िशन स्ट्रक्चर मिल सकता है. हालांकि दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर अभी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तेज़ी से पॉलिटिकल दांव-पेंच चल रहे हैं. ध्यान देने वाली बात है कि शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होने के बाद NCP बनाई थी. बाद में, कांग्रेस और NCP ने महाराष्ट्र में लंबे समय तक अलायंस बनाया और साथ मिलकर सरकार भी चलाई.