Home > देश > Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार

Maharashtra Politics: महायुति सरकार के ऐसे मंत्री जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है और वह सरकार में अपने पद पर अभी भी तैनात है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने आज दादर स्थित शिवजी पार्क में महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 11, 2025 15:42:44 IST

Maharashtra Politics (महराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ शिव सेना ने किया प्रदर्शन)
Maharashtra Politics (महराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ शिव सेना ने किया प्रदर्शन)

शाहिद अंसारी की रिपोर्ट, Maharashtra Politics: महायुति सरकार के ऐसे मंत्री जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है और वह सरकार में अपने पद पर अभी भी तैनात है। उनको लेकर उद्धव ठाकरे ने आज दादर स्थित शिवजी पार्क में महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ठाकरे के इस प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता भी शामिल थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और हम यहा मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है ताकि उन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें सरकार से दूर रखा जाए। 

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?

उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति रही है कि जब भी किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं तो उसे इस्तीफ़ा देकर जाँच करवाई जाती है लेकिन अब जो हो रहा है वह अलग है अब उन्हें बचाया जा रहा है उनपर आरोप लग रहे है, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। उद्धव ने माणिकराव कोकाटे के बारे में कहा कि वह खेल मंत्री नही रम्मी मंत्री है।उन्हें किसानो की समस्याओं की थो़ड़ा भी परवाह नही है। यही वजह है की, वह रम्मी खेलते नजर आते है।उद्धव ने कहा कि, हमे भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ देवेन्द्र फडणवीस से सख्त कार्रवाई की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनका कहना है कि मैंने मंत्रियों को चेतावनी दी है और उन्हें समझा दिया है क्या उनका समझा देना ही काफी है?

मार्च के दौरान बेहोश हो गई TMC महिला सांसद, पुलिस के हिरासत से भाग कर राहुल गांधी ने किया ऐसा काम, देख

उद्धव ने धनखड़ को लेकर क्या कहा?  

उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कहा कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया हमे पता होना चाहिए कि वह किस अस्पताल में है, या आपने उनका ऑपरेशन किया है या नहीं। आखिर में उन्होंने कहा कि देवेन्द्र फडणवीस पर किसका दबाव है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वह इन मंत्रियों को क्यों बचा रहे हैं? उनकी स्थिति ऐसी है कि वह कुछ कर नहीं सकते और अपनी बात भी नहीं कह सकते एक तरफ हम दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यहाँ मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन मंत्रियों को हटा नहीं दिया जाता। अब कांग्रेस देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं कह रही है उन्हें चोर मंत्री कह कर संबोधित किया जा रहा है।

Parliament Monsoon Session live Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया न्यू इनकम टैक्स बिल

Tags: devendra fadnavisMaharashtra politicsUddhav Thackeray
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप तो चीख पड़े उद्धव ठाकरे, फडणवीस से कर डाली ऐसी मांग, चौतरफा घिर गई भाजपा सरकार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?