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Maharashtra Politics: अगले 48 घंटों में उद्धव ठाकरे शिवसेना के 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हो सकते हैं शामिल

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के एमएलसी कृपाल तुमाने ने भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) पार्टी के 7 सांसदों से चर्चाएं चल रही हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: June 16, 2026 9:28:42 PM IST

maharashtra politics: 7 सांसद तोड़ेंगे शिवसेना UBT
maharashtra politics: 7 सांसद तोड़ेंगे शिवसेना UBT


Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार (19 जून, 2026) को शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर सबसे पहले ये सांसद अलग गुट बनाएंगे. इसके बाद रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे शिवसेना में विलय कर देंगे.

इस तरह की अटकलों को बल इसलिए भी मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से शिंदे गुट के नेताओं ने भी सात सांसदों के संपर्क में होने का दावा किया है. इस बीच महाराष्ट्र के एमएलसी कृपाल तुमाने ने भी बहुत बड़ा दावा करके सनसनी मचा दी है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) पार्टी के 7 सांसदों से चर्चाएं चल रही हैं, साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि जल्द ही पार्टी में टूट हो सकती है.

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डैमेट कंट्रोल की भी कोशिश जारी

वहीं, यह भी खबर आ रही है कि अनिल देसाई और  संजय राउत दिल्ली में है. जल्द ही अरविंद सावंत और नासिक से राजा भाऊ वाजे दिल्ली पहुचेंगे. उद्योग विभाग की कमेटी की मीटिंग है. साथ ही ऑपरेशन टाइगर के डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी होगी.

क्या 14 विधायक भी छोड़ेंगे साथ?

मीडिया रिपोर्ट्स से खबर आ रही है कि उद्धव गुट का साथ 14 से 16 विधायक भी छोड़ सकते हैं. साथ ही कहा है कि विधायकों की टूट आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर हो सकती है. इस तरह उद्धव गुट में यह दूसरा सबसे बड़ा विभाजन होगा. शिवसेना के MLC कृपाल तुमाने का कहना है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ हमारी चर्चा अंतिम चरण में आ चुकी है. रिपोर्ट्स आ चुकी है और बस अब ऑपरेशन का दिन तय होना है. उन्होंने कहा यह टूट मॉनसून सत्र के पहले ही हो जाएगी. 

एएनआई से बातचीत में जब पूछा गया कि शिवसेना यूबीटी क्यों टूट रही है. इसपर तुमा ने कहा कि पता नहीं उनकी पार्टी में क्या है? वो तो वही लोग जानते हैं. उधर, उद्धव ठाकरे के वापसी के दावे पर उन्होंने कहा कि यह उनकी सोच है। उनकी सोच के बारे में हमारा बोलना उचित नहीं है. लेकिन सभी 7 सांसदों को कुछ न कुछ तकलीफ होगी। इसलिए वो हमारे साथ आना चाहते हैं.

Tags: Maharashtra politics
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