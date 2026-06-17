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Maharashtra Politics: शिव सेना उद्धव गुट के बागियों को संजय राउत की चेतावनी, ऑन कैमरा गाली भी दे डाली

Maharashtra Politics: शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों को कानूनी कार्रवाई और न छोड़ने की चेतावनी दी है.

By: JP Yadav | Published: June 17, 2026 12:31:43 PM IST

शिव सेना उद्धव गुट के बागियों को संजय राउत की चेतावनी, ऑन कैमरा गाली भी दे डाली
शिव सेना उद्धव गुट के बागियों को संजय राउत की चेतावनी, ऑन कैमरा गाली भी दे डाली


Maharashtra Politics : शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर दिल्ली तक बवाल जारी है. इस बीच शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना यूबीटी का कोई भी सांसद पार्टी छोड़कर जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

बुधवार (17 जून, 2026) को पत्रकारों से बातचीत में गुस्साए संजय राउत ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को जिताने-सांसदों के कार्यकर्ताओं ने खून-पसीना बहाया, वहीं अब अगर उनके पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही हैं तो संबंधित सांसदों को खुद सामने आकर इसका खंडन करना चाहिए.बागी सांसदों को कानूनी कार्रवाई और पार्टीन नहीं छोड़ने की चेतावनी दी  राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दी है. उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने कहा कि एक ने साईं बाबा की कसम खाई चो एक ने मां भवानी की कसम खाई एक ने अपनी बेटी की कसम खाई कि साथ में रहेंगे. उधर, इसी पत्रकार वार्ता में सांसद अरविंद सावंत ने भी सांसदों के दल बदल करने की खबरों को झूठा बताया है.

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क्या-क्या कहा

इन सभी सांसदों के लिए उद्धव ठाकरे ने पसीना बहाया उनके लिए पैसे दिए चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ने के लिए.
अब महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं बैठेगी.
आपको जाना हो तो इस्तीफा देकर जाओ यह क्या तमाशा है चाहे जब जाओगे.
गुरुवार (18 जून, 2026) सुबह 11 बजे सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक बुलाई है सांसदों की. 
स्पीकर ओम बिरला को भी बताया है.
दो दिन पहले इन सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे के घर मातो श्री में उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की थी. 
एक ने साईं बाबा की कसम खाई चो एक ने मां भवानी की कसम खाई एक ने अपनी बेटी की कसम खाई कि साथ में रहेंगे.
15 करोड़ इनको हाथ में दिए बाद में चार्टर प्लेन दिया गया इनको नांदेड़ से पुणे से.
यह सभी लोग मशाल चुनाव चिन्ह पर बाल ठाकरे के नाम पर जीतकर आए हैं महाराष्ट्र की जनता इनको छोड़ेगी नहीं
 यह सभी बेईमान लोग है
गाली देकर कहा संजय राउत ने
अरविन्द सावंत ने कहा
सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है 
किसी भी सांसद ने कुछ नहीं कहा- मीडिया से खबरें आ रही हैं 
14 जून को हमारी बैठक में सभी संसद सदस्य मौजूद थे.
जो जा रहे है उनके वीडियो तो बताओ.
हमको अपने सांसदों पर भरोसा है.
स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सांसदों ने सच में चिट्ठी लिखी है यह साबित करो.
सभी भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया है.
स्पीकर ओम बिरला से कहा है कि किसी सांसद ने हमसे नहीं कहा कि वह जा रहे हैं.

Tags: Maharashtra politics
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