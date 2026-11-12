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Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के 20-22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी, संजय राउत के दावे से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप

Maharashtra Politics: NCP के दोनों गुटों के विलय की नई चर्चाओं के बीच संजय राउत ने अनुमान जताया है कि सुनेत्रा पवार की NCP से 20 से 22 विधायक अलग हो सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: November 12, 2026 5:59:10 AM IST

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के 20-22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी, संजय राउत के दावे से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप
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Maharashtra Politics: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय की नई चर्चाओं के बीच  शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के 20 से 22 विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं. पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि NCP(SP) अध्यक्ष शरद पवार से मिलने आने वाले NCP विधायक केवल सामान्य बातचीत नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इशारा किया कि इन मुलाकातों के पीछे कुछ और भी है.

 दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं विधायक

उन्होंने आगे दावा किया कि अजीत पवार के निधन के बाद NCP के विधायक  गुलाम  बनकर रह गए हैं. संजय राउत ने कहा कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक कभी भी अलग हो सकते हैं. अगर वे अपने मूल घर (शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP) में लौटते हैं, तो इसे विलय नहीं कहा जाएगा या फिर  चुनाव से पहले वे किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं.

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यहां पर बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि BJP से सलाह लिए बिना NCP का विलय नहीं हो सकता. इस पर संजय राउत ने कहा कि यह बात शरद पवार की पार्टी पर लागू नहीं होती. वहीं, गोकुल डेयरी चुनावों को लेकर संजय राउत ने कहा कि कोल्हापुर स्थित इस दुग्ध सहकारी संस्था में जो कुछ हो रहा है, वह लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है. राज्य सरकार द्वारा गोकुल डेयरी के बोर्ड में वोटिंग अधिकारों के साथ चार अतिरिक्त निदेशकों को नामित किए जाने के बाद मंगलवार को सत्तारूढ़ ‘महायुति’ के उम्मीदवार और एनसीपी नेता राजेश पाटिल, गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद के लिए हुए बेहद विवादित चुनाव में जीत गए. 

संजय राउत बोले- राजनीतिक में दिन एक से नहीं रहते

संजय राउत ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महायुति के मंत्री बहुत निचले स्तर पर उतर आए थे. उन्होंने चेतावनी दी कि  राजनीति में हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते. संय राउत ने कहा कि कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के पैनल से जीत छीन ली गई, जबकि पिछले महीने हुए चुनाव में उसी पैनल को बहुमत मिला था. उधर, देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर कि वे गोकुल डेयरी का समर्थन कर रहे थे न कि किसी व्यक्ति विशेष का.इस पर संजय राउत ने कहा कि अगर ऐसा होता, तो वे सरकार द्वारा नामित चार निदेशकों की नियुक्ति के लिए कानून नहीं लाते.

Tags: home-hero-pos-10Maharashtra politics
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