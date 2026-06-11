Home > देश > Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूकंप! धोखा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूकंप! धोखा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद

Maharashtra Politics: दिल्ली दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से भी मुलाकात की. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात में ठाकरे गुट के सांसदों से जुड़े संभावित राजनीतिक घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई.

By: JP Yadav | Published: June 11, 2026 3:50:09 PM IST

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा राजनीतिक का भूकंप! 'धोखा' देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा राजनीतिक का भूकंप! 'धोखा' देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद


Maharashtra Politics:  महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की अटकलें तेज हो गई हैं. वर्ष 2022 में जिस तरह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी, उसी तरह का घटनाक्रम अब फिर सामने आने की संभावना जताई जा रही है. चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सात सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल हो सकते हैं.

सूत्रों के अनुसार, 7 जून को दिल्ली में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट के कुछ सांसदों के बीच एक गुप्त बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इन सांसदों को शिंदे गुट की ओर से विशेष राजनीतिक प्रस्ताव दिया गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के बीच ठाकरे गुट में सेंध लगाने की कोशिशों की चर्चा भी तेज हो गई है. सूत्रों का दावा है कि बैठक के दौरान ठाकरे गुट के एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिलाने का आश्वासन दिया गया, जबकि अन्य सांसदों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और पद देने का भरोसा दिया गया.

You Might Be Interested In

ठाकरे गुट के सांसदों के संपर्क में शिंदे

बताया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे पिछले छह महीनों से ठाकरे गुट के सांसदों के संपर्क में हैं. इससे पहले भी दिल्ली में कई दौर की अलग-अलग और सामूहिक बैठकें हुई थीं। शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के दिल्ली स्थित आवास पर भी ठाकरे गुट के सांसदों की बैठकों की चर्चा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, ठाकरे गुट के कुल 9 सांसदों में से मुंबई के दो सांसदों को छोड़कर बाकी सात सांसदों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की चर्चा है. दावा किया जा रहा है कि इन्हीं सात सांसदों ने दिल्ली में शिंदे से मुलाकात की.  वहीं, यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिंदे गुट के सांसद Shrikant Shinde को मंत्री पद मिलने की संभावना भी जताई जा रही है.

यूबीटी शिवसेना के मौजूदा सांसद 

  1. अरविंद सावंत – मुंबई दक्षिण
  2. संजय देशमुख (संजय उत्तमराव देशमुख) – यवतमाळ-वाशिम
  3.  नागेश बापूराव पाटील आष्टीकर – हिंगोली
  4. संजय हरिभाऊ जाधव (बंडू जाधव) – परभणी
  5. राजाभाऊ वाजे – नाशिक
  6. संजय दिना पाटील – मुंबई उत्तर पूर्व
  7. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे – शिर्डी
  8. अनिल यशवंत देसाई – मुंबई दक्षिण मध्य
  9. ओमप्रकाश भूपालसिंह राजेनिंबाळकर (पवन राजेनिंबाळकर) – उस्मानाबाद (धाराशिव)

हालांकि, इन सभी दावों और संभावित राजनीतिक घटनाक्रमों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है.

Tags: Maharashtra politics
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Android या iPhone? सुरक्षा के मामले में कौन है असली...

June 11, 2026

गुरुवार को करें ये उपाय, खुश होंगे विष्णु भगवान

June 10, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 10, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

June 10, 2026

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूकंप! धोखा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूकंप! धोखा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूकंप! धोखा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूकंप! धोखा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूकंप! धोखा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद