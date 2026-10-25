Maharashtra Crime: पढाई के बहाने घर बुलाया, फिर पत्नी की बहन से रचा ली शादी... गुस्साए ससुर ने किया खौफनाक कांड!

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पंढरपुर के मंगलवेधा तालुका से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां दूसरी शादी को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में एक ससुर ने अपने ही दामाद की तलवार और पत्थर से हमला करके हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस खूनी संघर्ष की असली वजह और पूरी सीक्वेंस क्या थी.

पत्नी की छोटी बहन से शादी, घर में छिड़ा विवाद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसान भरत गधीरे नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की छोटी बहन को हायर एजुकेशन में मदद करने के बहाने अपने घर बुलाया था. इसके बाद उसने अपनी ही साली से दूसरी शादी कर ली. इस फैसले से उसकी पहली पत्नी और ससुर अतुल कसबे भड़के हुए थे, क्योंकि वे इस शादी के सख्त खिलाफ थे. इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच लगातार तनाव और विवाद चल रहा था.

ससुर ने पत्थर से कुचला, तलवार से कर दिया हमला

विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई. आरोप है कि टकराव के दौरान किसान गधीरे ने अपने ससुर और साले पर तलवार से हमला करने की कोशिश की और साले को दौड़ा लिया. इस दौरान गुस्से में आकर उसके ससुर अतुल कसबे ने बचाव और गुस्से में किसान के सिर पर पत्थर से वार कर दिया और तलवार से भी हमला कर दिया. इस brutal अटैक में किसान गधीरे की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही मंगलवेधा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस मर्डर के पीछे की असल परिस्थितियां क्या थीं. हालांकि, ससुर के खिलाफ लगे हत्या के आरोपों की अभी पुलिस द्वारा आधिकारिक पुष्टि और कानूनी जांच की जानी बाकी है. पुलिस इस पारिवारिक विवाद के हर एक एंगल को खंगाल रही है.

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