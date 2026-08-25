Maharashtra Crime: बाइबिल पढ़ोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी…झरना देखने आई महिलाओं ने युवक को दिया झांसा, धर्म परिवर्तन के लिए किया प्रेरित

Maharashtra Palghar News: पालघर जिले के मोखाड़ा गांव में कथित तौर पर आदिवासी क्षेत्र में बाइबिल की प्रतियां बांटने और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों के आरोपों के मुताबिक, महिलाओं के एक समूह ने पिछले कुछ समय से इलाके में बाइबिल की प्रतियां वितरित कीं. बताया जा रहा है कि करीब 25 बाइबिल की प्रतियां लोगों को दी गईं.

घटना से जुड़े एक वीडियो/बातचीत में एक पुलिस निरीक्षक द्वारा महिलाओं से उनके वहां आने का कारण पूछे जाने का दावा किया जा रहा है. इस दौरान एक महिला ने कथित तौर पर जवाब दिया कि वह झरना और प्रकृति देखने आई है. इस पर सवाल करने वाले व्यक्ति ने पूछा कि अगर झरना और प्रकृति देखने आई थीं तो लोगों के घरों में जाने की क्या जरूरत थी.

क्यों दिया बाइबिल?

बातचीत में एक महिला कथित तौर पर यह भी कहती सुनाई दे रही है कि उन्होंने लोगों को किताब इस बात के लिए दी कि वे उसे अपने पास रखें, उसे अपने मन में रखें और प्रार्थना करें. मामले में मोखाड़ा पुलिस थाने में 22 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है. आरोप है कि एक 18 वर्षीय युवक अक्षय संतोष कन्हाट को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया. आरोप के मुताबिक, युवक से कहा गया कि यदि वह इस किताब को पढ़ेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी.

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पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बाइबिल की प्रतियां किस उद्देश्य से वितरित की गईं क्या लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन या दबाव दिया गया था.

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