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Maharashtra News: सरकारी आश्रम स्कूल में 83 बच्चों के साथ अजब ‘करतूत’ काटे सिर के आधे बाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सरकारी स्कूल में 83 बच्चों के सिर के आधे बाल काटने का मामला सामने आया है.

By: JP Yadav | Published: October 5, 2026 3:46:07 PM IST

Maharashtra News: सरकारी आश्रम स्कूल में 83 बच्चों के साथ अजब 'करतूत' काटे सिर के आधे बाल
Maharashtra News: सरकारी आश्रम स्कूल में 83 बच्चों के साथ अजब 'करतूत' काटे सिर के आधे बाल


Maharashtra News:  महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां के सरकारी आश्रम स्कूल में बच्चों से अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. यहां पर देर रात 83 बच्चों का आधा मुंडन किया गया है. अनुशासन और शिक्षा के नाम पर आश्रमशाला के भीतर छात्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना के सामने आते ही अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया है. 

सिर के काटे आधे बाल

मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. चिमूर तालुका के जांभूलघाट स्थित सरकारी आदिवासी आश्रमशाला में करीबन 83 किसी छात्रों का आधा सिर मुंडवा दिया गया. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मासूम बच्चों के आत्मसम्मान को इस तरह ठेस पहुंचाने का हक आश्रमशाला प्रशासन को किसने दिया?

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स्कूल प्रशासन दे रहा बहाना

इस पूरे बवाल के बाद स्कूल प्रशासन खुद को बचाने के लिए लाख बहाने दे रहा है. स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक, बच्चों के सिर में डेंड्रफ और गर्मी की वजह से सिर मुंडवाया गया. लोग सवाल यह उठा रहे हैं कि क्या रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बच्चों के सिर कौन से नियमों के तहत मुंडवाए गए. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि आश्रमशाला अधीक्षक के पास छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है. 

क्या है बाल काटने की वजह

वहीं, पालकों का आरोप है कि सिर मुंडवाने के लिए स्कूल की ओर से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, जो कृत्य स्कूल की ओर से किया गया है, वो अमानवीय कृत्य है. जिसको लेकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग हो रही है.प्रिंसिपल प्रशांत गिरी का कहना है कि मीडिया में गलत चीजें चल रहा है. बाल काटने का मकसद कुछ और है, लेकिन इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है. अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर निष्पक्ष और तत्काल जांच हो. दोषियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाए.

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Tags: Maharashtra News
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