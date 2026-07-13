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घूमने आई महिला के साथ की छेड़छाड़, विरोध करने पर 15 KM तक पीछा कर कार में की तोड़फोड़; दहशत में आ गया पूरा परिवार

Nashik Crime: महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां भवली डैम औऱ वॉटरफॉल घूमने आए एक परिवार की महिला के साथ छेड़छाड़ की गई. जब विरोध किया गया तो कार का पीछा कर तोड़फोड़ की.

By: Sohail Rahman | Published: July 13, 2026 10:26:39 PM IST

वॉटरफॉल घूमने आए परिवार की एक महिला से की गई छेड़छाड़
वॉटरफॉल घूमने आए परिवार की एक महिला से की गई छेड़छाड़


Maharashtra Crime: नासिक के इगतपुरी कस्बे में भवली डैम और वॉटरफॉल घूमने गए एक परिवार का रविवार का दिन तब बुरे सपने में बदल गया, जब परिवार की एक महिला सदस्य के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि आरोपियों ने न सिर्फ परिवार के साथ मारपीट की, बल्कि लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ जब वहां मौजूद लोगों के एक समूह ने भागवत परिवार की एक महिला सदस्य पर सीटी बजाई और उसके साथ छेड़छाड़ की. जब परिवार ने इस हरकत का विरोध किया तो मामला बढ़ गया और आरोपी हिंसक हो गए.

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आरोपियों ने परिवार की कार का किया पीछा

उन्होंने परिवार की कार का पीछा किया और हमला कर दिया. उन्होंने लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड से परिवार के सदस्यों को पीटने की कोशिश की और उनकी गाड़ी में बुरी तरह तोड़फोड़ की. इस पूरे मामले पर भागवत परिवार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमला शुरू होते ही वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से निकल गए. हालांकि, आरोपियों ने लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक परिवार की कार का पीछा किया और रास्ते में कई जगहों पर उन पर हमला करने की कोशिश की. इस घटना से परिवार बुरी तरह दहशत में आ गया.

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मामला दर्ज

घटना के बाद पीड़ितों की शिकायत पर नासिक में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल नासिक शहर और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीमें फरार आरोपियों की तलाश कर रही हैं और मामले की जांच की जा रही है.

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Tags: crime newsMaharashtra News
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