Home > क्राइम > पुलिस के हत्थे चढ़ा महाराष्ट्र का ‘डिजिटल ब्लैकमेलर’, पैसों के लालच में नाबालिग और नौजवानों को बनाता था शिकार, फोन से मिले 600 वीडियो!

पुलिस के हत्थे चढ़ा महाराष्ट्र का ‘डिजिटल ब्लैकमेलर’, पैसों के लालच में नाबालिग और नौजवानों को बनाता था शिकार, फोन से मिले 600 वीडियो!

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से एक बेहद चौंकाने और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक 22 साल के युवक को नाबालिगों और कम उम्र के बच्चों का शोषण करने और फिर उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

By: Kajal Jain | Published: August 9, 2026 3:53:22 PM IST

नाबालिग और नौजवानों से दरिंदगी करता था 22 साल का ब्लैकमेलर, पैसों का लालच देकर करता था शिकार, फोन से मिले 600 वीडियो ने उड़ाए होश
नाबालिग और नौजवानों से दरिंदगी करता था 22 साल का ब्लैकमेलर, पैसों का लालच देकर करता था शिकार, फोन से मिले 600 वीडियो ने उड़ाए होश


महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने 22 साल के एक युवक को नाबालिगों और युवकों का यौन शोषण करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.  आरोपी की पहचान रायसिंहपुरा के रहने वाले चेतन प्रकाश कोली के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिगों को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उनका शोषण करता था. जांच में सामने आया है कि यह काला कारोबार साल 2022 से चल रहा था.  कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब पुलिस को एक शख्स द्वारा नाबालिगों को निशाना बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली. पुलिस ने जब आरोपी चेतन का मोबाइल फोन खंगाला, तो उनके होश उड़ गए. उसके फोन से 600 से ज्यादा अश्लील वीडियो और कई तस्वीरें बरामद हुईं. जानिए आरोपी पर पुलिस आगे क्या कानूनी कार्रवाई करने वाली है और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में क्या-क्या काम हो रहे हैं.

कौन है आरोपी और क्या है पूरा मामला?

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी का नाम चेतन प्रकाश कोहली है, जो कि राइसिंगपुरा का रहने वाला है. यह शातिर शख्स नाबालिगों को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उनके साथ दरिंदगी को अंजाम देता था. हैवानियत यहीं नहीं रुकती, वह इन वारदातों के वीडियो बना लेता था और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार पीड़ितों को ब्लैकमेल और एक्सप्लॉइट कर रहा था. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह काला कारोबार साल 2022 से चल रहा था और 6 अगस्त 2026 तक लगातार जारी रहा.

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पुलिस को कैसे मिला सुराग?

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब नंदुरबार पुलिस को किसी खास शख्स के जरिए गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाबालिगों को पैसों का लालच देकर अपराध को अंजाम दे रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी चेतन प्रकाश कोहली के मोबाइल फोन की तलाशी ली. पुलिस अधीक्षक अश्विनी सानाप ने बताया कि अब तक की जांच से यह साफ हुआ है कि आरोपी साल 2022 से इस तरह के घृणित कृत्यों में शामिल था.

बरामद किए 600 से ज्यादा संवेदनशील वीडियो

नंदुरबार की पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी कि जब आरोपी के मोबाइल की जांच की गई, तो उसमें से 600 से अधिक अशील संवेदनशील वीडियो और कई तस्वीरें बरामद हुईं.  इस डिजिटल सबूत को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. पकड़े गए मोबाइल फोन को तुरंत फोरेंसिक टीम के पास डिटेल जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि डिजिटल एविडेंस की बारीकी से पड़ताल की जा सके.

पीड़ितों की तलाश में जुटी पुलिस

नंदुरबार की पुलिस अधीक्षक (SP) अश्विनी सनाप ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर उसकी तकनीकी जांच शुरू कर दी है. पुलिस की टीम अब इन वीडियो और तस्वीरों के आधार पर उन सभी लोगों की पहचान करने में जुटी है जो इनमें नजर आ रहे हैं. पुलिस एक-एक पीड़ित से संपर्क कर रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि इस अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं और कुल कितने लोग इसका शिकार बने हैं.

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Tags: crime newscyber crimeMaharashtra Crime Newsposco case
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