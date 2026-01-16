Home > देश > Maharashtra Municipal Election Results 2026: कौन जीता और कौन हारा? यहाँ देखें BJP के विजेताओं और हारने वालों की पूरी लिस्ट!

By: Shivani Singh | Last Updated: January 16, 2026 5:06:49 PM IST

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव (Maharashtra Municipal Election 2026) के नतीजे आज 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जा रहे हैं. मतगणना (Counting) सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और अभी रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं. 

अगर आप बीजेपी (BJP) के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं. 

नगर निगम (Corporation) वार्ड नंबर (Ward No.) विजेता उम्मीदवार (Winner – BJP)
BMC (मुंबई) वार्ड 104 प्रकाश गंगाधरे
BMC (मुंबई) वार्ड 214 अजय पाटिल
PMC (पुणे) वार्ड 36C साई थोपटे
बृहन्मुम्बई  वार्ड 2 तेजस्वी घोसाडकर 
बृहन्मुम्बई  वार्ड 3 प्रकाश दरेकर
बृहन्मुम्बई  वार्ड 9 शिवानंद शेट्टी

यह लिस्ट लगातार अपडेट की जा रही है…

