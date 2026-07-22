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Maharashtra Weather Rain: मुंबई में फिर बरसे मेघ! अगले 4 दिनों तक इन इलाकों में होगी बारिश; यहां देखें पूरी जानकारी

Maharashtra Weather Rain Updates: महाराष्ट्र में आज से बारिश बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है. पुणे जिले के कई इलाके के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

By: Preeti Rajput | Published: July 22, 2026 10:40:53 AM IST

मुंबई में फिर बरसे मेघ! अगले 4 दिनों तक इन इलाकों में होगी बारिश
मुंबई में फिर बरसे मेघ! अगले 4 दिनों तक इन इलाकों में होगी बारिश


Maharashtra Weather Rain Updates: महाराष्ट्र के कई इलाकों जैसे मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक और कोल्हापुर इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और इन जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा विदर्भ के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे जरूरी सावधानी बरतें और समय-समय पर प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. 

मुंबई में आज भारी बारिश

मुंबई में आज भी भारी बारिश जारी है. मंगलवार को भी मुंबई में कुछ जगहों पर बारिश और हवा तेज़ थी. दोपहर में कुछ मिनटों के लिए हुई बारिश से कुछ जगहों पर सड़कें पानी से भर गईं. आज और बुधवार को मुंबई में बारिश की तेज़ी कम हो जाएगी; हालांकि, हवा जारी रहने की संभावना है.

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रत्नागिरी में कल भारी बारिश हुई

रत्नागिरी के चिपलून में कल भारी बारिश हुई. इस बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है. साथ ही, मुंबई-पुणे हाईवे पर भी ट्रैफिक धीमा हो गया. हालांकि इस बारिश का असर कुछ हद तक ट्रैफिक पर देखा गया है, लेकिन किसानों ने खुशी जताई है. इस बारिश की वजह से किसानों के काम में फिर से तेजी आ गई है.

नासिक शहर समेत पूरे ज़िले में बूंदाबांदी

नासिक शहर समेत पूरे ज़िले में बूंदाबांदी हुई. बारिश से माहौल में धुंध छा गई है. हालांकि, उम्मीद के मुताबिक बारिश न होने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. कई जगहों पर खेती का काम भी रुका हुआ है और बुआई में भी देरी हुई है. इस बीच, चल रही बूंदाबांदी ने नासिक के लोगों को कुछ राहत दी है.

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अगले चार दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट

हालांकि, मौसम विभाग ने कहा है कि बादल छाए रहने के कारण कुछ इलाकों में भारी बारिश देखी जा रही है. पुणे समेत घाटमाथा में काफी बारिश हो रही है. हालांकि, भारतीय मौसम विभाग के अधिकारी डॉ. एस. डी. सनप के मुताबिक, विदर्भ के नंदुरबार और मराठवाड़ा के हिंगोली समेत राज्य में कई जगहों पर बारिश की कमी की तस्वीर है. अगले चार दिनों के लिए विदर्भ और कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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