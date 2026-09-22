Rent A Garba Partner के विज्ञापन से मुंबई में बवाल, बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने पुलिस के की जांच की मांग

Rent a Garba Partner Controversy: नवरात्रि शुरू होने से पहले मुंबई में सोशल मीडिया पर चल रहे एक अनोखे विज्ञापन ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. ‘Rent A Garba Partner’ नाम से सामने आए इन विज्ञापनों में पैसे देकर गरबा खेलने के लिए पार्टनर उपलब्ध कराने का दावा किया गया है. अलग-अलग पैकेज और समय के हिसाब से कीमतें भी बताई गई हैं. मामले को लेकर बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने मुंबई पुलिस से शिकायत कर विज्ञापन के पीछे काम कर रहे लोगों और पूरे नेटवर्क की जांच की मांग की है.

सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचा विज्ञापन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Rent A Garba Partner के नाम से कई तरह के विज्ञापन प्रसारित हो रहे हैं. इनमें गरबा कार्यक्रम के लिए पार्टनर उपलब्ध कराने की बात कही गई है. कुछ विज्ञापनों में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे पैकेज का जिक्र है, जिनकी कीमत करीब 1000 से 5000 रुपये तक बताई गई है. हालांकि, इन सेवाओं के पीछे कौन लोग हैं और वास्तव में ये विज्ञापन कितने वैध हैं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है.

विधायक संजय उपाध्याय ने उठाए सवाल

बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर जांच की मांग की है. उनका कहना है कि विज्ञापन की आड़ में लोगों को किसी तरह के जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, इसकी पड़ताल जरूरी है. उन्होंने विज्ञापन चलाने वाले लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जांच करने की मांग की है.

24 घंटे तक पार्टनर देने का दावा क्यों चर्चा में?

विवाद की एक बड़ी वजह विज्ञापन में दिए गए अलग-अलग समय के विकल्प भी हैं. कुछ प्रचार सामग्री में कुछ घंटों से लेकर लंबी अवधि तक पार्टनर उपलब्ध कराने जैसे दावे किए गए हैं. उपाध्याय ने खास तौर पर इस तरह की पेशकश की प्रकृति पर सवाल उठाते हुए पुलिस जांच की जरूरत बताई है.

फ्रॉड और ब्लैकमेल का डर

BJP MLA ने चिंता जताई कि इस ऐड के पीछे कोई गैंग हो सकता है. उन्होंने कहा कि लोगों को लालच दिया जा सकता है और बाद में उन्हें फाइनेंशियल फ्रॉड, ब्लैकमेल या प्रॉस्टिट्यूशन जैसे क्रिमिनल कामों में फंसाया जा सकता है. उन्होंने पुलिस से ऐड के पीछे के लोगों और इसमें शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने की अपील की. ​​उन्होंने पूरे मामले की साइबर जांच की भी मांग की.

मोबाइल नंबर और पैसे के ट्रांजैक्शन की जांच की मांग

उपाध्याय ने पुलिस और साइबर सेल से ऐड के सोर्स की जांच करने को कहा है. उन्होंने इससे जुड़े मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और संभावित पैसे के ट्रांजैक्शन की भी जांच की मांग की. फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि यह केवल गरबा पार्टनर उपलब्ध कराने वाली सेवा है या इसके पीछे कोई अन्य गतिविधि भी चल रही है.