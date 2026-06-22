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Maharashtra MLC Election Results 2026: महायुति का जलवा! 17 में 16 सीटों पर कब्जा, नासिक में शिंदे की रणनीति हुई फेल

Maharashtra MLC Election Results 2026: महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महायुति ने 17 में से 16 सीटें जीतकर दबदबा कायम रखा. हालांकि नासिक में भाजपा के बागी गोकुल गिट्टे की जीत से शिंदे गुट को झटका लगा.

By: Preeti Rajput | Published: June 22, 2026 12:39:29 PM IST

महायुति का जलवा! 17 में 16 सीटों पर कब्जा
महायुति का जलवा! 17 में 16 सीटों पर कब्जा


Maharashtra MLC Election Results 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के नतीजों में एक फिर से सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है. 17 सीटों पर हुए चुनावों में से शिवसेना और एनसीपी (अजित पवार गुट) ने मिलकर 16 सीट पर जीत हासिल की है. महायुति गठबंधन की इस जीच से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है. हालांकि, नासिक सीट पर महायुति एक हार हासिल हुई है. जिससे शिंदे गुट को एक बड़ा झटका लगा है. भाजपा के बागी नेता ने निर्दलीय उम्मीदवार बन इस सीट से शिवसेना के उम्मीदवार को हरा दिया है. नासिक में हार को एकनाथ शिंदे को एक बड़ा झटका माना जा रहा है. 

11 सीटों पर अकेले भाजपा की जीत 

17 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत चुके थे. बाकी 11 सीटों के नतीजे सोमवार को आए. इनमें भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की. शिवसेना ने परभणी-हिंगोली सीट जीती, जबकि नासिक में भाजपा के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गिट्टे ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया. इन नतीजों से विधान परिषद में महायुति की ताकत और बढ़ गई है.

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नासिक में क्यों मिली हार?

नासिक सीट इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही. इस सीट से एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे मैदान में उतरे थे. उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गिट्टे मात दी. बता दें कि गोकुल गिट्टे भी भाजपा से जुड़े थे. लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया. इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया. चुनाव से पहले महायुति ने पार्षदों को एक जुट रखने के लिए होटल में भी ठहराया था. ताकी पार्षदों के बीच टूट फूट न हो सके. लेकिन इसके बाद भी नासिक में पार्टी जीत न हासिल कर पाई. 

किन उम्मीदवारों का चयन निर्विरोध हुआ? 

17 सीटों में से 6 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के जीत गए. इनमें अरुण लखानी, रवींद्र फाटक, अनिकेत तटकरे, दुष्यंत चतुर्वेदी, प्राजक्त तनपुरे और विक्रम काकड़े शामिल हैं. इन नतीजों से साफ है कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति हावी हो गई है.

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नतीजों का राजनीति पर क्या पड़ेगा असर?

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि एमएलसी चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर महायुति सरकार की मजबूत पकड़ और संगठन की ताकत को दिखाया है. हालांकि, नासिक सीट पर मिली हार से यह भी संकेत मिला है कि बागी नेता आगे चलकर गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं. विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले आए ये नतीजे महायुति के लिए सकारात्मक माने जा रहे हैं, जबकि विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है.

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Tags: BJP Rebel Victoryeknath shindeMaharashtra MLC Election 2026
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