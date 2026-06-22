Maharashtra MLC Results: 17 में 16 सीटों पर महायुति की जीत, बीजेपी का दबदबा कायम, उद्धव-पवार और कांग्रेस का सूपड़ा साफ

Maharashtra MLC Election 2026: महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल (MLC) चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 17 सदस्यों वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा 10 सीटें जीतकर एक बार फिर अपना दबदबा बनाया है, जिससे उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट को झटका लगा है. इस बीच, नासिक सीट पर BJP के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते की जीत ने एकनाथ शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आइए पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं.

17 सीटों के नतीजे घोषित

महाराष्ट्र विधान परिषद की कुल 17 सीटों के लिए चुनाव हुआ था. इनमें से 6 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे. इन सीटों में शामिल हैं- ठाणे, यवतमाल, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे, वर्धा-गढ़चिरौली-चंद्रपुर, अहिल्यानगर बाकी 11 सीटों पर मतदान हुआ, जिनके नतीजे अब घोषित हो चुके हैं.

किसे कितनी सीटें मिलीं?

चुनाव परिणामों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की. शिवसेना ने 3 सीटें जीतीं. एनसीपी को 2 सीटें मिलीं. जबकि नासिक में निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने जीत हासिल की.

नासिक बना सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज

इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर नासिक में हुआ. BJP के बागी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गोकुल गीते ने महायुति के सपोर्ट वाले शिंदे शिवसेना कैंडिडेट नरेंद्र दराडे को हराकर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया. इस सीट पर कुल 618 वोट पड़े. 13 वोट इनवैलिड घोषित किए गए. 605 वैलिड वोटों के आधार पर, जीतने के लिए 303 वोट चाहिए थे.

गोकुल गीते को पहले राउंड में 357 वोट मिले, जबकि नरेंद्र दराडे को सिर्फ़ 248 मिले. तीसरे कैंडिडेट प्रसाद हीरे को कोई वोट नहीं मिला. गोकुल गीते ने पहले राउंड में ही जीत का कोटा पूरा कर लिया, इसलिए दूसरे राउंड की काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी. इस जीत को शिंदे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

बीजेपी का शानदार प्रदर्शन

बीजेपी ने कई अहम सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की. नांदेड़ से अमर राजुरकर विजयी रहे. नागपुर से डॉ. राजीव पोतदार ने कांग्रेस को बड़े अंतर से हराया. अमरावती में प्रवीण पोटे पाटिल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की. सोलापुर से राजेंद्र राऊत जीते. धाराशिव-लातूर-बीड से बसवराज पाटिल विजयी रहे. जलगांव से नंदकिशोर महाजन ने जीत दर्ज की. भंडारा-गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर ने जीत हासिल की. सांगली-सातारा से धैर्यशील कदम ने जीत दर्ज की.

छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट से सुहास शिरसाट विजयी रहे. वर्धा-गढ़चिरौली-चंद्रपुर से अरुण लखानी निर्विरोध चुने गए. अहिल्यानगर से प्राजक्त तनपुरे भी निर्विरोध निर्वाचित हुए.

शिवसेना और एनसीपी का प्रदर्शन

शिवसेना को तीन सीटों पर जीत मिली. परभणी-हिंगोली से सईद खान, ठाणे से रवींद्र फाटक (निर्विरोध), यवतमाल से दुष्यंत चतुर्वेदी (निर्विरोध).

एनसीपी के खाते में दो सीटें गईं रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से अनिकेत तटकरे निर्विरोध चुने गए. पुणे से विक्रम काकड़े भी निर्विरोध निर्वाचित हुए,

अमरावती में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, अमरावती सीट पर बीजेपी के प्रवीण पोटे पाटिल को 390 वोट मिले. वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार निलेश विश्वकर्मा को 31 वोट मिले. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख को एक भी वोट नहीं मिला.

नागपुर में बीजेपी का दबदबा कायम

नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉ. राजीव पोतदार ने 682 वोट हासिल किए. जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 130 वोट मिले. 11 वोट अवैध घोषित किए गए. इस नतीजे ने एक बार फिर नागपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ साबित किया.

सांगली-सातारा में बीजेपी की बड़ी जीत

सांगली-सातारा सीट पर बीजेपी के धैर्यशील कदम ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार अभयसिंह जगताप को 301 वोटों से हराया. जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया.

धाराशिव में भी बीजेपी की मजबूत जीत

बीजेपी उम्मीदवार बसवराज पाटिल ने 845 वोट हासिल कर प्रभावशाली जीत दर्ज की. यह जीत मराठवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी की बढ़ती ताकत का संकेत मानी जा रही है.

जीते हुए उम्मीदवारों कि लिस्ट

परभणी-हिंगोली — सईद खान (शिवसेना)

सोलापुर — राजेंद्र राऊत (बीजेपी)

धाराशिव-लातूर-बीड — बसवराज पाटिल (बीजेपी)

नागपुर — डॉ. राजीव पोतदार (बीजेपी)

जलगांव — नंदकिशोर महाजन (बीजेपी)

अमरावती — प्रवीण पोटे पाटिल (बीजेपी)

नांदेड़ — अमर राजुरकर (बीजेपी)

ठाणे — रवींद्र फाटक (शिवसेना, निर्विरोध)

यवतमाल — दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना, निर्विरोध)

रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग — अनिकेत तटकरे (एनसीपी, निर्विरोध)

पुणे — विक्रम काकड़े (एनसीपी, निर्विरोध)

वर्धा-गढ़चिरौली-चंद्रपुर — अरुण लखानी (बीजेपी, निर्विरोध)

अहिल्यानगर — प्राजक्त तनपुरे (बीजेपी, निर्विरोध)

छत्रपति संभाजीनगर-जालना — सुहास शिरसाट (बीजेपी)

नासिक — गोकुल गीते (निर्दलीय)

भंडारा-गोंदिया — अविनाश ब्राह्मणकर (बीजेपी)

सांगली-सातारा — धैर्यशील कदम (बीजेपी)

इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है. हालांकि नासिक में निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते की जीत ने यह भी दिखाया कि बगावत और स्थानीय समीकरण बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं.

उधर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट को कई सीटों पर निराशा हाथ लगी है. अब इन चुनावी नतीजों को आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है.