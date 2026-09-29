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Maharashtra: महाराष्ट्र में रोजगार महाकुंभ, 1 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन, 50 हजार को रोजगार देने का लक्ष्य

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रोजगार महाकुंभ का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज में आर्थिक असमानता को दूर कर आर्थिक समानता स्थापित करने पर जोर दिया था. उन्होंने बताया कि आज यह रोजगार कार्यक्रम देशभर में करीब 400 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है.

By: Hasnain Alam | Published: September 29, 2026 6:27:19 PM IST

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस


Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के रूप में 25 साल पूरे होने के अवसर पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत की गई है. इसी अभियान के तहत आज (मंगलवार) यह महत्वपूर्ण रोजगार मेले का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और रोजगार दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं. इन्हीं के आधार पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

सीएम ने कहा कि इस रोजगार महाकुंभ का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज में आर्थिक असमानता को दूर कर आर्थिक समानता स्थापित करने पर जोर दिया था. उन्होंने बताया कि आज यह रोजगार कार्यक्रम देशभर में करीब 400 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है.

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करीब 1 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक युवा देश है. एक तरफ रोजगार के अवसर हैं और दूसरी तरफ देश की युवा शक्ति है. इस रोजगार महाकुंभ के जरिए इन दोनों के बीच एक कड़ी जोड़ने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले के लिए करीब 1 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से लगभग 50 हजार युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने युवाओं से कहा कि सिर्फ डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है. डिग्री के साथ-साथ ज्ञान और जरूरी स्किल्स हासिल करना भी बेहद जरूरी है. यह देखना जरूरी है कि युवाओं के पास मौजूद स्किल्स उनकी डिग्री और जॉब मार्केट की जरूरतों के अनुरूप हैं या नहीं.

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दौर अब शुरू हो चुका है. आने वाले समय में युवाओं के सामने रोजगार की चुनौतियां और जरूरतें बदलेंगी. इसलिए युवाओं को लगातार नई चीजें सीखते रहना होगा.

सीएम ने युवाओं से की ये अपील

फडणवीस ने कहा कि आज की पीढ़ी तकनीक के साथ बड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करना काफी नहीं है. युवाओं को यह भी देखना होगा कि वे बदलते जॉब मार्केट के लिए कितने योग्य और तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि आज कई विकसित देशों में मानव संसाधन की जरूरत बढ़ रही है. ऐसे में युवाओं के लिए नए अवसर मौजूद हैं. इसके लिए नई भाषाएं सीखना और लगातार अपना ज्ञान बढ़ाना भी जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे लगातार नई चीजें सीखें, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें और बदलती जरूरतों के मुताबिक खुद को तैयार करें. उन्होंने कहा कि आज का यह रोजगार महाकुंभ भी ‘सेवा संकल्प अभियान’ का ही हिस्सा है.

Tags: devendra fadnavisMaharashtra News
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