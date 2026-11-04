Home > देश > ब्रश करने की जल्दबाजी पड़ी भारी! शख्स ने निगल लिया टूथब्रश, फिर डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान; जानें पूरा मामला

ब्रश करने की जल्दबाजी पड़ी भारी! शख्स ने निगल लिया टूथब्रश, फिर डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान; जानें पूरा मामला

Maharashtra News: महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने दांत साफ करते समय टूथब्रश ही निकल गया. फिर उसकी जान खतरे में आ गई. जानिए कैसे डॉक्टरों ने बचाया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 4, 2026 11:58:38 AM IST

50 वर्षीय युवक ने दांत साफ करने के दौरान निगल लिया टूथब्रश
50 वर्षीय युवक ने दांत साफ करने के दौरान निगल लिया टूथब्रश


कभी-कभी कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती है. इस बार महाराष्ट्र से कुछ ऐसा ही मामला जहां एक युवक को ब्रश करना ही भारी पड़ गया. दांत साफ करने के दौरान 50 वर्षीय युवक ने टूथब्रश ही निगल लिया. फिर जो हुआ काफी डरा देने वाला दृश्य था. 

डॉक्टरों ने बचाई जान

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डॉक्टरों ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति के पेट से बिना सर्जरी किए पूरा टूथब्रश बाहर निकाल दिया. मरीज की पहचान राजेंद्र मालुसरे के रूप में हुई है, जो पेन के रहने वाले हैं और पेशे से रिक्शा चालक हैं. एंडोस्कोपी के जरिए करीब 30 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी की गई. इलाज के कुछ घंटे बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, राजेंद्र मालुसरे रोज की तरह सुबह अपने दांत साफ कर रहे थे. इसी दौरान गलती से उनके मुंह में मौजूद पूरा टूथब्रश निगल लिया गया और वह पेट में पहुंच गया. इसके बाद वह एक स्थानीय डॉक्टर के पास पहुंचे. डॉक्टर ने उन्हें एक्स-रे कराने की सलाह दी, लेकिन उसमें टूथब्रश दिखाई नहीं दिया. इसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए नवी मुंबई के मेडिकवर हॉस्पिटल भेजा गया.

मरीज को मिली राहत

अस्पताल में एंडोस्कोपी से जांच करने पर पता चला कि पूरा टूथब्रश उनके पेट में फंसा हुआ है. इसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और थेराप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉ. रावसाहेब राठौड़ की टीम ने करीब 30 मिनट तक एंडोस्कोपी की प्रक्रिया कर टूथब्रश को बाहर निकाल लिया. इस तरह मरीज को बिना ऑपरेशन के राहत मिल गई.

Tags: Maharashtra NewsNavi Mumbai NewsToothbrush Stuck in StomachToothbrush Swallowed
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