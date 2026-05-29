Bakrid Controversy: बकरीद के बाद खूनी हुई मोसम नदी! मालेगांव में माहौल गरमाया, भारी पुलिस बल तैनात

Bakrid Blood Water Controversy: देशभर में 28 मई, गुरुवार को बकरीद का त्योहार मनाया गया. इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने बकरे के कुर्बानी दी और अपने परिवार के साथ इस त्योहार का पूरा मजा लिया. लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मालेगांव से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां बकरीद के बाद मौसम नदी का पानी अचानक से लाल रंग का हो गया. ये नजारा देखते ही इलाके में तनाव का माहौल फैल गया. स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुर्बानी के बाद जानवरों का खून और गंदगी नदी में बहा दी गई, जिसके कारण पानी लाल दिखने लगा. इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों अलर्ट मोड़ पर हैं और स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं.

मौसम नदी का रंग पड़ा लाल

मिली जानकारी के अनुसार, ये पहली बार नहीं है, बल्कि हर साल बकरीद के दौरान मौसम नदी में इस तरह खून मिला पानी बहनें की शिकायतें आती रहीं है.

इस बार भी प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि कुर्बानी के अवशेष और खून को सार्वजनिक स्थल या फिर नदी में न फेंका जाए. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नियमों का पालन नहीं किया गया.

इलाके में भारी पुलिस बल

स्थिति को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई हैं. पुलिस लगातार इलाके पर अपनी नजर बनाए हुए है, ताकी किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके. साथ ही प्रशासन ने लोगों से शांति और अफवाहों पर यकीन न करने की सलाह दी है.

इलाके में तनाव का माहौल

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से पशु कटाई के कारण मौसम नदी का पानी खून से लाल हो गया है. इसके विरोध में कई संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है. उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण हर साल ऐसी स्थिति बनती है और लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है.

3 अधिकारियों पर की गई कार्रवाई

बता दें कि, इस मामले में प्रशासन की तरफ से तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. जानकारी के मुताबिक, इनमें प्रभाग अधिकारी, आरोग्य अधिकारी और शहर अभियंता शामिल बताए जा रहे हैं.