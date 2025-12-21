Home > देश > Maharashtra local body election results LIVE: ट्रेंड्स से पता चलता है कि महायुति 200 का आंकड़ा पार कर रही है, क्या खत्म हो गया MVA का जादू?

"महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने सबको चौंकाया! महायुति की आंधी में विपक्ष का क्या हुआ हाल? भाजपा और शिंदे गुट ने कहां मारी बाजी और किन दिग्गजों के गढ़ ढह गए? साथ ही जानें मुंबई (BMC) चुनावों पर आई बड़ी अपडेट... पल-पल की लाइव जानकारी के लिए यहां पढ़ें

By: Shivani Singh | Last Updated: December 21, 2025 2:25:06 PM IST

Maharashtra local body election results
Maharashtra local body election results


महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक तस्वीर साफ कर दी है. राज्य की सत्ताधारी महायुति ने जमीनी स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाते हुए बड़ी बढ़त हासिल की है. अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, महायुति कुल 192 स्थानीय निकायों में आगे चल रही है. इसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) 107 निकायों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 48 निकायों में बढ़त बनाए हुए है. वहीं, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) फिलहाल केवल 46 निकायों में ही बढ़त हासिल कर पाई है.

मतगणना और निर्विरोध जीत

राज्य की कुल 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 253 निकायों के लिए मतगणना जारी है, जबकि शेष के परिणाम आने अभी बाकी हैं. दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक गिनती शुरू होने से पहले ही तीन प्रमुख सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है. इनमें धुले की दौंडाइचा नगर परिषद और सोलापुर की अंगार नगर पंचायत शामिल हैं, जहां सदस्य और अध्यक्ष दोनों बिना किसी विरोध के चुने गए. इसके अलावा, जामनेर नगर परिषद में भी अध्यक्ष पद के लिए कोई विपक्षी उम्मीदवार नहीं था.

स्थानीय मुकाबला 

2 दिसंबर और 21 दिसंबर को दो चरणों में हुए इन चुनावों में गठबंधन की राजनीति के साथ-साथ स्थानीय समीकरण भी हावी रहे. कई क्षेत्रों में महायुति के सहयोगी दलों भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राकांपा (अजीत पवार गुट) के बीच “मैत्रीपूर्ण मुकाबला” देखने को मिला. इन कस्बों में सहयोगियों ने गठबंधन में होने के बावजूद एक-दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे मुकाबला बहुआयामी और दिलचस्प हो गया.

15 जनवरी को BMC और नगर निगम चुनाव

नगर निकाय के इन नतीजों ने राज्य के अगले बड़े राजनीतिक दंगल की नींव रख दी है. राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने घोषणा की है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) समेत 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे. इन चुनावों के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे.

14:19 पर 
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: महायुति ने 200 का आंकड़ा पार किया

महायुति: 215
– बीजेपी: 119
-शिवसेना: 60
-एनसीपी: 36

पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ… क्योंकि यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है

