Maharashtra MLC Elections 2026: भाजपा की बंपर जीत, शिवसेना को झटका; कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का सूपड़ा साफ

Maharashtra MLC Elections 2026: महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद जारी राजनीतिक घमासान के बीच सत्तारुढ़ महायुति गठबंधन को विधान परिषद चुनाव मे्ं बड़ी जीत मिली है. एमएलसी चुनाव में महायुति ने 17 में से 16 सीटें जीती वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बागी गोकुल गीते ने नासिक में झटका दे दिया. इस तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना को झटका लगा है. इन 17 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग हुई थी. महायुति के उम्मीदवारों ने 17 सीटों में से 6 पर निर्विरोध जीत हासिल की थी. अब विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को एकमात्र झटका नासिक में लगा. यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार और BJP के बागी गोकुल ने शिवसेना के ऑफिशियल कैंडिडेट नरेंद्र दराडे को हरा दिया.

यहां पर बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में BJP ने विपक्ष का सफाया कर दिया है. 17 एमएलसी सीटों में से 16 सीटें महायुति जीती है और एक सीट बीजेपी के बागी उम्मीदवार जीतने में सफल रहा. विपक्ष के लिए यह बड़े झटके की तरह है, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना (य़ूबीटी) और शरद पवार की पार्टी का खाता तक तक नहीं खुल पाया. 17 सीटों के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 10 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है. वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट को झटका लगा है। दूसरी ओर नासिक सीट पर बीजेपी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते की जीत ने एकनाथ शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

किसे कितनी सीटें मिलीं?

भाजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की.

शिवसेना ने 3 सीटें जीतीं.

एनसीपी को 2 सीटें मिलीं.

.नासिक में निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने जीत हासिल की..

नासिक बना सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज

इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर नासिक में देखने को मिला. भाजपा के बागी नेता और निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने महायुति समर्थित और शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया. इस सीट पर कुल 618 वोट डाले गए, जबकि 13 वोट अवैध घोषित हुए. 605 वैध वोटों के आधार पर जीत के लिए 303 वोटों की जरूरत थी.

गोकुल गीते को पहले ही दौर में 357 वोट मिले, जबकि नरेंद्र दराडे को 248 वोट ही मिल सके. तीसरे उम्मीदवार प्रसाद हिरे को एक भी वोट नहीं मिला. गोकुल गीते ने पहले ही राउंड में जीत का कोटा पूरा कर लिया, इसलिए दूसरे राउंड की मतगणना की जरूरत नहीं पड़ी. इस जीत को शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

बीजेपी का शानदार प्रदर्शन

भाजपा ने कई अहम सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की.

नांदेड़ से अमर राजुरकर विजयी रहे.

नागपुर से डॉ. राजीव पोतदार ने कांग्रेस को बड़े अंतर से हराया.

अमरावती में प्रवीण पोटे पाटिल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की.

सोलापुर से राजेंद्र राऊत जीते.

धाराशिव-लातूर-बीड से बसवराज पाटिल विजयी रहे.

जलगांव से नंदकिशोर महाजन ने जीत दर्ज की.

भंडारा-गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर ने जीत हासिल की.

सांगली-सातारा से धैर्यशील कदम ने जीत दर्ज की.

छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट से सुहास शिरसाट विजयी रहे.

वर्धा-गढ़चिरौली-चंद्रपुर से अरुण लखानी निर्विरोध चुने गए.

अहिल्यानगर से प्राजक्त तनपुरे भी निर्विरोध निर्वाचित हुए.

शिवसेना और एनसीपी का प्रदर्शन

शिवसेना को तीन सीटों पर जीत मिली.

परभणी-हिंगोली से सईद खान.

ठाणे से रवींद्र फाटक (निर्विरोध).

यवतमाल से दुष्यंत चतुर्वेदी (निर्विरोध).

एनसीपी के खाते में दो सीटें गईं

रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से अनिकेत तटकरे निर्विरोध चुने गए.

पुणे से विक्रम काकड़े भी निर्विरोध निर्वाचित हुए.

अमरावती में कांग्रेस का खाता नहीं खुला

अमरावती सीट पर बीजेपी के प्रवीण पोटे पाटिल को 390 वोट मिले.

वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार निलेश विश्वकर्मा को 31 वोट मिले.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख को एक भी वोट नहीं मिला.

नागपुर में बीजेपी का दबदबा कायम

नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉ. राजीव पोतदार ने 682 वोट हासिल किए.

जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 130 वोट मिले.

11 वोट अवैध घोषित किए गए.

इस नतीजे ने एक बार फिर नागपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ साबित किया.

सांगली-सातारा में बीजेपी की बड़ी जीत

सांगली-सातारा सीट पर बीजेपी के धैर्यशील कदम ने

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार अभयसिंह जगताप को 301 वोटों से हराया।

धाराशिव स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में

बीजेपी उम्मीदवार बसवराज पाटिल ने 845 वोट हासिल कर प्रभावशाली जीत दर्ज की. यह जीत मराठवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी की बढ़ती ताकत का संकेत मानी जा रही है.

विजेता की सूची

– परभणी-हिंगोली — सईद खान (शिवसेना)

– सोलापुर — राजेंद्र राऊत (बीजेपी)

– धाराशिव-लातूर-बीड — बसवराज पाटिल (बीजेपी)

– नागपुर — डॉ. राजीव पोतदार (बीजेपी)

– जलगांव — नंदकिशोर महाजन (बीजेपी)

– अमरावती — प्रवीण पोटे पाटिल (बीजेपी)

– नांदेड़ — अमर राजुरकर (बीजेपी)

– ठाणे — रवींद्र फाटक (शिवसेना, निर्विरोध)

– यवतमाल — दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना, निर्विरोध)

– रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग — अनिकेत तटकरे (एनसीपी, निर्विरोध)

– पुणे — विक्रम काकड़े (एनसीपी, निर्विरोध)

– वर्धा-गढ़चिरौली-चंद्रपुर — अरुण लखानी (बीजेपी, निर्विरोध)

– अहिल्यानगर — प्राजक्त तनपुरे (बीजेपी, निर्विरोध)

– छत्रपति संभाजीनगर-जालना — सुहास शिरसाट (बीजेपी)

– नासिक — गोकुल गीते (निर्दलीय)

– भंडारा-गोंदिया — अविनाश ब्राह्मणकर (बीजेपी)

– सांगली-सातारा — धैर्यशील कदम (बीजेपी)

उधर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट को कई सीटों पर निराशा हाथ लगी है. अब इन चुनावी नतीजों को आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है.