महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: 11 सीटों पर आज मतदान, 6 सीटों पर महायुति पहले ही निर्विरोध विजयी

Maharashtra News: महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन (विधानपरिषद) क्षेत्र सीटों में से 6 सीटों पर महायुति गठबंधन पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुका है, जबकि शेष 11 सीटों पर आज मतदान हो रहा है. मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना 22 जून को होगी. निर्विरोध जीती गई 6 सीटों में भाजपा के अरुण लखानी (वर्धा-गड़चिरोली-चंद्रपुर) और प्राजक्त तनपुरे (अहिल्यानगर), शिवसेना के रवींद्र फाटक (ठाणे) और दुष्यंत चतुर्वेदी (यवतमाल), तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(अजीत पवार )के अनिकेत तटकरे (रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) और विक्रम काकड़े (पुणे) शामिल हैं. महायुति में भाजपा 11, शिवसेना 4 और एनसीपी 2 सीटों पर मैदान में उतरी थी.

एनसीपी को मिली दोनों सीटों पर निर्विरोध जीत के साथ पार्टी ने शत-प्रतिशत सफलता हासिल की है.

प्रमुख सीटों पर मुकाबला

सोलापुर: राजेंद्र राऊत (भाजपा) बनाम वसंतराव देशमुख (राकांपा-शरद पवार).

जलगांव: नंदकिशोर महाजन (भाजपा) बनाम शरद तायडे (शिवसेना-उद्धव गुट).

नांदेड़: अमर राजूरकर (भाजपा) बनाम रामदास पाटिल (कांग्रेस).

नागपुर (उपचुनाव): डॉ. राजीव पोद्दार (भाजपा) बनाम अतुल लोंढे (कांग्रेस).

नासिक: नरेंद्र दराडे (शिवसेना) के मुकाबले निर्दलीय गोकुल गीते का नाम बैलेट पेपर पर रहेगा, भले ही उन्होंने नाम वापस ले लिया हो.

अमरावती: प्रवीण पोटे (भाजपा), हर्षदीप देशमुख (कांग्रेस) और निलेश विश्वकर्मा (वंचित बहुजन आघाड़ी) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला.

धाराशिव-लातूर-बीड़: बसवराज पाटिल (भाजपा) बनाम महेश देशमुख (कांग्रेस).

परभणी-हिंगोली: सईद खान (शिवसेना), डॉ. विवेक नावंदर (उद्धव गुट) और सुशील देशमुख (निर्दलीय) के बीच मुकाबला.

जिलों में मतदान की स्थिति

अमरावती में 7 मतदान केंद्रों पर कुल 453 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 226 पुरुष और 227 महिला मतदाता शामिल हैं.

धाराशिव-लातूर-बीड़ निर्वाचन क्षेत्र में 29 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. तीनों जिलों के कुल 988 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

जलगांव में 7 मतदान केंद्रों पर 630 मतदाता वोट डालेंगे. यहां मतदान से पहले कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले, जिसमें बागी उम्मीदवारों की वापसी भी शामिल रही.

नासिक में 9 मतदान केंद्रों पर 611 मतदाता मतदान करेंगे. सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, और चुनाव प्रक्रिया पर जिला प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी.

राज्य की इन 11 सीटों के नतीजों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन्हें आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.