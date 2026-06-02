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बीजेपी उम्मीदवार बने सुप्रिया सुले के समधी, MLC चुनाव में अरुण लखानी की एंट्री से बढ़ी चर्चा; क्या बदलने वाला है समीकरण?

Maharashtra MLC Elections 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी ने NCP सांसद सुप्रियी सुले के समधी को बीजेपी की वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि नामांकन दाखिल करने के बाद सुप्रिया सुले के समधी ने क्या कहा.

By: Shristi S | Published: June 2, 2026 3:30:01 PM IST

बीजेपी उम्मीदवार बने सुप्रिया सुले के समधी अरुण लखानी
बीजेपी उम्मीदवार बने सुप्रिया सुले के समधी अरुण लखानी


Maharashtra Legislative Council Elections 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों (Maharashtra Legsilative Council Elections) का सोमवार यानी कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, इस दौरान कई चौंकाने वाले घटनाक्रम हुए, जिसने सबको हैरान भी किया और मन में कुछ सवाल भी खड़े कर दिए.

सबसे खास बात यह रही कि BJP ने उद्योगपति अरुण लखानी को, जो NCP सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के ससुर बनने वाले हैं वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि नामांकन दाखिल करने के बाद सुप्रिया सुले के समधी ने क्या कहा.

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क्या बोले सुप्रिया सुले के समधी?

नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद, BJP उम्मीदवार और सुप्रिया सुले के समधी अरुण लखानी ने अपने पारिवारिक संबंधों और राजनीतिक जुड़ावों के बारे में खुलकर बात की और कहा राजनीति और पारिवारिक रिश्ते दो पूरी तरह से अलग मामले हैं. दोनों पक्ष अपनी-अपनी विचारधाराओं के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और चुनावी राजनीति को पारिवारिक मामलों से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए.

BJP सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है

इस विधान परिषद चुनाव में, BJP सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर सबसे ज़्यादा सीटों 11 पर चुनाव लड़ रही है. वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना चार सीटों पर मैदान में है, जबकि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

दूसरी ओर, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) खेमे में, कांग्रेस आठ सीटों के साथ सबसे आगे है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) छह सीटों पर और शरद पवार की NCP (SP) तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

क्या NCP में होने वाली है बगावत?

नामांकन के आखिरी दिन पुणे सीट को लेकर भी काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, क्योंकि NCP ने विक्रम काकडे को अपना उम्मीदवार घोषित किया. पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय काकडे और उनके बेटे, विक्रम काकडे, उसी सोमवार को सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए थे. विक्रम काकडे के साथ-साथ, NCP की पुणे इकाई के अध्यक्ष सुनील टिंगरे ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे पार्टी के भीतर बगावत की अटकलों को और हवा मिली.

इस राजनीतिक विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए, NCP प्रवक्ता उमेश पाटिल ने ज़ोर देकर कहा कि विक्रम काकडे ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बने हुए हैं, जबकि सुनील टिंगरे चुनावी मैदान में केवल एक समर्थक उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं. इसके विपरीत, अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के कुछ ही समय बाद, सुनील टिंगरे ने मीडिया से स्पष्ट रूप से कहा कि उनका यह कदम न तो कोई डमी आवेदन था और न ही महज एक औपचारिकता.

कब है मतदान और मतगणना?

स्थानीय स्वशासन निकायों के सदस्य इस चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाते हैं. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, दाखिल किए गए सभी नामांकन पत्रों की जांच (समीक्षा) 2 जून को होगी, और 4 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तय की गई है. इसके बाद, सभी 17 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया 18 जून को पूरी हो जाएगी, जिसके बाद 22 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

Tags: BJPMaharashtraNCPsupriya sule
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