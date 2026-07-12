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CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना में 3541 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया गया

Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना में 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया. सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

By: Sohail Rahman | Published: July 12, 2026 11:03:14 PM IST

महाराष्ट्र लाडकी बहिन योजना में 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
महाराष्ट्र लाडकी बहिन योजना में 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च


Maharashtra Ladki Bahin Yojana: कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने महाराष्ट्र की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चिंता जताई है. CAG का कहना है कि 2024-25 में इसे लागू करने में बजट अनुमान, खर्च पर कंट्रोल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़ी कमियां थीं. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपनी ‘स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट’ में CAG ने पाया कि राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना के तहत बिना किसी खास वजह के 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया.

ऑडिट में सरकार को सलाह दी गई है कि बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं के लिए बजट बनाते समय लाभार्थियों की संख्या और फंड की ज़रूरतों का ज़्यादा सही आकलन किया जाए.

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सीएजी ने उठाए सवाल

सीएजी ने 15,586 करोड़ रुपये को अलग खाते में रखने (पार्किंग) पर सवाल उठाए. ऑडिट में यह भी बताया गया कि जनवरी-मार्च 2025 के दौरान निकाले गए 15,586 करोड़ रुपये को फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तिमाही में वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स (VPDA) में ट्रांसफर कर दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सरकारी डिपॉजिट अकाउंट्स का इस्तेमाल पैसे बांटने से पहले फंड रखने के लिए किया गया था, जबकि उस पैसे को तुरंत इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी.



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सीएजी ने क्या कहा?

CAG ने कहा कि यह “फंड पार्किंग” और बिना खर्च की ज़रूरत के पैसे निकालने जैसा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी हरकतें “बजट अनुशासन, फाइनेंशियल नियमों के पालन और पब्लिक फाइनेंस पर विधायी कंट्रोल के सिद्धांतों को कमजोर करती हैं. इसमें यह भी देखा गया कि बिना वजह अतिरिक्त खर्च और VPDA अकाउंट्स में फंड रखने से बजट अनुमान में कमजोरी और फाइनेंशियल कंट्रोल की कमी का पता चलता है. ऑडिट में फाइनेंशियल ईयर के दौरान महाराष्ट्र के सोशल सेक्टर के खर्च में भी बड़ा बदलाव देखा गया.

महिला कल्याण पर खर्च 2023-24 में 261.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 33,554.36 करोड़ रुपये हो गया, जिसका मुख्य कारण ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ को लागू करना था.

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Tags: Maharashtra News
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