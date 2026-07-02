कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी

Maharashtra Kalyan Missing Girls Case: महाराष्ट्र के कल्याण शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही स्कूल में पढ़ने वाली चार नाबालिग लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि उनके परिवार वाले दुखी हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और लड़कियों की तलाश के लिए टीमें बनाई हैं. यह घटना बाजारपेठ पुलिस स्टेशन इलाके में हुई.

शाम तक घर नहीं लौटी लड़कियां

इलाके के एक मशहूर उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने वाली चारों लड़कियां 29 जून को रोज़ की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थीं. हालांकि, वे शाम तक घर नहीं लौटीं. परिवार ने पहले तो उन्हें रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के घरों पर ढूंढा, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

देश भर में तलाश जारी

शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. वे स्कूल कैंपस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं. इसके अलावा, लड़कियों के मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और दूसरे टेक्निकल सबूतों की भी जांच की जा रही है. स्पेशल पुलिस टीमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छात्राओं की तलाश कर रही हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्र खुद चले गए या कोई उन्हें बहला-फुसलाकर ले गया. फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया है.

एक ही स्कूल से चार नाबालिग छात्रों के एक साथ गायब होने से पूरे कल्याण शहर में सनसनी फैल गई है. पुलिस का कहना है कि छात्रों को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जांच जारी है.