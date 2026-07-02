Home > देश > कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी

कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी

Maharashtra Kalyan Missing Girls Case: इलाके के एक मशहूर उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने वाली चारों लड़कियां 29 जून को रोज़ की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थीं. हालांकि, वे शाम तक घर नहीं लौटीं.

By: Divyanshi Singh | Published: July 2, 2026 12:10:01 PM IST

ल्याण में एक ही स्कूल की 4 नाबालिग छात्राएं लापता
ल्याण में एक ही स्कूल की 4 नाबालिग छात्राएं लापता


Maharashtra Kalyan Missing Girls Case: महाराष्ट्र के कल्याण शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही स्कूल में पढ़ने वाली चार नाबालिग लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि उनके परिवार वाले दुखी हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और लड़कियों की तलाश के लिए टीमें बनाई हैं. यह घटना बाजारपेठ पुलिस स्टेशन इलाके में हुई.

शाम तक घर नहीं लौटी लड़कियां

इलाके के एक मशहूर उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने वाली चारों लड़कियां 29 जून को रोज़ की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थीं. हालांकि, वे शाम तक घर नहीं लौटीं. परिवार ने पहले तो उन्हें रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के घरों पर ढूंढा, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

You Might Be Interested In

देश भर में तलाश जारी

शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. वे स्कूल कैंपस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं. इसके अलावा, लड़कियों के मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और दूसरे टेक्निकल सबूतों की भी जांच की जा रही है. स्पेशल पुलिस टीमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छात्राओं की तलाश कर रही हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्र खुद चले गए या कोई उन्हें बहला-फुसलाकर ले गया. फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया है.

एक ही स्कूल से चार नाबालिग छात्रों के एक साथ गायब होने से पूरे कल्याण शहर में सनसनी फैल गई है. पुलिस का कहना है कि छात्रों को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जांच जारी है.

Tags: Maharashtra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026
कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी
कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी
कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी
कौन हैं वो 4 लड़कियां जिनकी तलाश कर रही है देश भर की पुलिस? क्राइम पेट्रोल को भी मात दे देगी ये कहानी