RSS के पथ संचलन पर विवाद! मस्जिद के सामने से गुजर रही थी रैली, विरोध के बाद बिगड़े हालात; पुलिस ने किया लाठीचार्ज

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका स्थित किनगांव में रविवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पथ संचलन के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई. मस्जिद के सामने से रैली निकालने को लेकर विरोध शुरू हुआ, जिसके बाद मौके पर विवाद बढ़ गया. इस दौरान कुछ स्थानों पर पथराव होने की भी जानकारी सामने आई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की है. दशहरे के बाद RSS की ओर से किनगांव में पथ संचलन निकालने की तैयारी की गई थी. जब यह संचलन कस्बे में एक मस्जिद के सामने से गुजरने वाला था, तब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विरोध कर रहे समूह के कुछ पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर धरना शुरू कर दिया. इसी बात को लेकर मौके पर तनाव बढ़ गया और हालात बिगड़ने लगे.

पथराव के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा

विरोध के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कुछ स्थानों पर पथराव शुरू होने की खबर मिली. हालात को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई. पुलिस बंदोबस्त के बीच RSS का पथ संचलन बाद में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया. हालांकि, घटना के दौरान हुए विरोध और पथराव को लेकर तनाव बना रहा.

वरिष्ठ अधिकारियों समेत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए जलगांव जिले से अतिरिक्त पुलिस बल किनगांव पहुंचा. पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पुलिस अधीक्षक संदीप गावित और विभागीय पुलिस अधिकारी अनिल बडगुजर सहित पुलिस अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखी. इसके अलावा भुसावल, यावल और रावेर से भी पुलिस बल तैनात किया गया.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यावल थाना के SP श्रीकांत घिवरे ने कहा कि फिलहाल किंगांव में शांति है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है. RSS के पथ संचलन का विरोध कर रास्ता रोकने वाले लोगों को कई घंटे समझाया गया. बात नहीं बनने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और पथ संचलन पूरा कराया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

यह खबर भी पढ़ें: मुंबई में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, मोबाइल से मिली भड़काऊ सामग्री, जांच में जुटी ATS