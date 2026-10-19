Maharashtra: बर्तन में फंसा मासूम का सिर, हर कोशिश हुई नाकाम! फिर डॉक्टर ने प्लंबर के साथ ऐसा किया काम देखकर रह जाएंगे हैरान

Jalgaon Child Head Stuck In Vessel: महाराष्ट्र के जलगांव में साढ़े तीन साल के एक मासूम के साथ ऐसा हुआ, जिसे देखकर बड़े-बड़ों के होश उड़ जाएं. खेलते समय उसका सिर एल्युमिनियम के बर्तन में इस तरह फंस गया कि उसे निकालना बेहद मुश्किल हो गया. बर्तन सिर और गर्दन के पास बुरी तरह अटक गया था, जिससे बच्चे को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी. हालात ऐसे थे कि जरा सी चूक मासूम की जान पर भारी पड़ सकती था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

परिवार वाले बच्चे को हॉस्पिटल ले गए

घबराए हुए परिवार वाले बच्चे को हॉस्पिटल ले गए. बर्तन को ज़बरदस्ती बाहर निकालना रिस्की था, क्योंकि इससे बच्चे के सिर और गर्दन में गंभीर चोट लग सकती थी. जब कई कोशिशों के बाद भी कोई सुरक्षित हल नहीं निकला, तो केस को जलगांव के सहारा मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया.

डॉक्टर का रिस्की फ़ैसला

हॉस्पिटल में, डॉ. मिन्हाज पटेल ने बच्चे की हालत को देखते हुए बहुत सावधानी से फ़ैसला लिया. बर्तन को बाहर निकालने के बजाय, उसे काटने का प्लान बनाया गया. एक प्लंबर की मदद ली गई, और कटर का इस्तेमाल करके एल्युमीनियम के बर्तन को काटा गया. रेस्क्यू के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कटर का इस्तेमाल बच्चे के सिर और गर्दन के बहुत करीब किया जा रहा था. इसलिए, डॉक्टर और प्लंबर ने हर कदम बहुत सावधानी से उठाया.

12 मिनट बाद मासूम बच्चे को राहत मिली

लगभग 12 मिनट की कोशिश के बाद, बर्तन को बच्चे के सिर से काटकर अलग कर दिया गया. राहत की बात यह थी कि बच्चा पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रहा, और आखिरकार उसका सिर बर्तन से निकाल दिया गया.

खाना पकाने के बर्तन में फंसा बच्चे का सिर, लेकिन डॉक्टर ने जो किया वह भी कम जोखिम भरा नहीं था, आखिर डॉक्टरों की जीत हुई और बच गई मासूम की जान। https://t.co/EKokejH1pG — RS KHATANA (@rskhatana72) October 18, 2026

इस अनोखे रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. लोग डॉ. मिन्हाज पटेल और पूरी टीम की काबिलियत की तारीफ़ कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना करीब 10 दिन पहले की है, लेकिन रेस्क्यू का वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है.