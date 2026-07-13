अब नहीं मिलेगा पैसा! 92 लाख महिलाएं ‘लाडकी बहिन योजना’ से हुईं बाहर; जानें क्या है वजह?

Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ में लाभार्थियों की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. योजना के तहत अब तक 92 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. सरकार ने पहले करीब 80 लाख नाम हटाने की जानकारी दी थी, लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार ये संख्या अब 92 लाख के पार पहुंच गई है.

शुरुआत में इस योजना के तहत लगभग 2.4 करोड़ महिलाएं लाभार्थी थीं. नई जांच प्रक्रिया के बाद करीब 38 प्रतिशत लाभार्थियों की संख्या कम हो गई है.

केवल ई-केवाईसी नहीं, पात्रता नियमों के कारण भी हटे नाम

लाभार्थियों की संख्या में आई गिरावट का मेन कारण सिर्फ ई-केवाईसी पूरी न करना नहीं है. कई महिलाओं के नाम योजना की पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण भी हटाए गए हैं.

करीब 50 से 55 लाख महिलाएं तय समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाईं. इसके अलावा लगभग 12 लाख महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय योजना की निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई, जबकि 4.5 लाख से ज्यादा महिलाएं 65 साल की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी थीं.

पुरुषों ने भी किया योजना का लाभ लेने का प्रयास

जांच के दौरान करीब 14 हजार पुरुषों के नाम भी सामने आए, जिन्होंने योजना का लाभ लेने की कोशिश की थी. नियमों के अनुसार उनके नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए. जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्रवाई बीड जिले में हुई, जहां करीब 28 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं.

आठ महीने का समय मिलने के बाद भी पूरी नहीं हुई प्रक्रिया

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरी करने के लिए लगभग आठ महीने का समय दिया था. इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाईं, जिसके कारण करीब 55 लाख नाम हटाए गए.

वहीं, लगभग 12 लाख महिलाओं को आयकरदाता पाया गया, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक थी. करीब 5 लाख महिलाएं पहले से ही ‘नमो शेतकरी योजना’ का लाभ ले रही थीं, इसलिए उनके नाम भी हटाए गए.

अंतिम सूची दोबारा जांच के बाद होगी तय

सरकार ने साफ किया है कि लाभार्थियों की अंतिम संख्या पुनः सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी. जिन महिलाओं को लगता है कि उनका नाम गलती से हटाया गया है, उनकी शिकायतों की भी जांच की जा रही है.